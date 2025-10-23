Presión cambiaria centraliza interés preelectoral de mercados argentinos

BUENOS AIRES, 23 oct (Reuters) - Los temores cambiarios en Argentina no se disipaban el jueves a solo tres días de una clave elección de medio término que le permitirá saber al Gobierno liberal dónde está parado de cara a los últimos dos años de gestión y ante el compromiso de profundizar su economía ortodoxa.

La búsqueda de cobertura en moneda dura por parte de inversores institucionales hace que el peso nacional cotice en su zona de mínimo histórico, lo que ha obligado recientemente a la intervención tripartita del Banco Central (BCRA), del Tesoro argentino y del socorro del Tesoro de Estados Unidos, con quien el país termina de firmar un "swap" de monedas por US$20.000 millones.

El peso mayorista pasaba a ganar un 0,2% a 1486 por dólar a las 1340 GMT, contra una apertura en piso récord de 1492 unidades y una punta vendedora de la banda de flotación que rige el sistema en 1492,05 por dólar, donde el BCRA debe desprenderse de reservas para sostener la paridad.

"Evidentemente transitamos una crisis de confianza, al Gobierno no le basta con demostrar que controla el superávit fiscal y la inflación, la economía se estanca y se deben conseguir aprobaciones importantes en el Congreso, de ahí el relieve que tienen las elecciones del domingo que viene", dijo a Reuters el economista Marcelo Rojas.

El presidente Javier Milei asumió en diciembre de 2023 con minoría en ambas cámaras del Congreso, por lo que busca sumar escaños que le brinden un mejor respaldo político al margen de la exigencia de diálogo que se le reclama por parte de diferentes sectores.

Por ello, este mandatario de derecha radical enfrenta estas elecciones cruciales para mejorar su escasa representación legislativa, de la que dependerá el futuro de su plan económico ultraliberal respaldado por Estados Unidos.

La fuerte volatilidad que envuelve a los mercados del país austral hacía que el índice accionario S&P Merval porteño ganara un 1,4% con los primeros negocios y que los bonos soberanos en la ronda extrabursátil mostraran paridades estables en promedio en la preapertura.

- Ver mayores alzas del S&P Merval

- Ver mayores caída del S&P Merval (Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)