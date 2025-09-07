Presión económica podría llevar a Rusia a la mesa de negociaciones: secretario Tesoro EEUU

Por John Kruzel

WASHINGTON, 7 sep (Reuters) - Una mayor presión económica por parte de Estados Unidos y Europa podría impulsar al presidente ruso, Vladimir Putin, a entablar conversaciones de paz con Ucrania, dijo el domingo el secretario del Tesoro Scott Bessent.

"Si Estados Unidos y la Unión Europea pueden intervenir, imponer más sanciones y aranceles secundarios a los países que compran petróleo ruso, la economía rusa se derrumbará por completo y eso llevará al presidente Putin a la mesa de negociaciones", dijo Bessent en el programa Meet the Press de la cadena NBC.

El funcionario afirmó que el Gobierno del presidente Donald Trump está "preparado para aumentar la presión sobre Rusia".

Pero, añadió, "necesitamos que nuestros socios europeos nos sigan, porque si Estados Unidos y la UE hacen esto juntos, ahora estamos en una carrera entre cuánto tiempo puede aguantar el Ejército ucraniano frente a cuánto tiempo puede aguantar la economía rusa".

Trump se ha sentido frustrado por su incapacidad para poner fin a los combates en Ucrania después de que inicialmente predijera que podría acabar con la guerra rápidamente cuando asumió el cargo en enero.

No ha impuesto nuevas sanciones a Rusia ni a China, uno de los principales compradores de petróleo ruso. Pero ha aumentado los aranceles sobre las importaciones estadounidenses procedentes de India, otro gran consumidor de energía rusa. (Reporte de John Kruzel; Editado en español por Javier Leira)