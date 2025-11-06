Presión en las alturas de la Serie A

Solo un suspiro separa al líder Nápoles (22 puntos) de la Roma (21), cuarta clasificada en la Serie A, en un combate a cuatro bandas en el que cualquier tropiezo puede ser fatal en la pelea por el Scudetto.

Napolitanos y romanos llegaron al fin de semana pasado compartiendo liderato, pero ninguno de los dos equipos logró la victoria.

Como resultado, los dos clubes milaneses, el Inter (2º, 21) y el Milan (3º, 21), apretaron la cabeza, un recordatorio de que en esta lucha cada punto perdido puede significar caer varias posiciones.

Este fin de semana no habrá duelos directos entre el Top 4, aunque el examen más difícil será para los líderes, que visitan el domingo al Bolonia (5º, 18 pts). Los Rossoblú llevan siete partidos consecutivos de campeonato sin conocer la derrota (4 victorias, 3 empates) y se mantienen a solo cuatro puntos del equipo entrenado por Antonio Conte.

También está en buena racha la Lazio (8º, 15), que acumula seis partidos sin perder antes de visitar al Inter el domingo.

En mitad de tabla está el Udinese (9º, 15), rival contra el que la Roma buscará reaccionar tras la derrota contra el Milan (1-0) de la pasada fecha.

Por su parte, los Rossoneri son los que tienen a priori un duelo más favorable el sábado, cuando visiten Parma (16º, 7), equipo solo un punto por encima de los puestos de descenso y que no ganó ninguno de sus cinco partidos de octubre (3 derrotas, 2 empates).

Por detrás del Top 5, la Juventus (6º, 18) de Luciano Spalletti buscará una tercera victoria consecutiva en Serie A en el derbi turinés contra el Torino (13º).

-- Programa de la 11ª jornada de Serie A y clasificación:

- Viernes:

(19h45 GMT) Pisa - Cremonese

- Sábado:

(14h00 GMT) Lecce - Hellas Verona

Como - Cagliari

(17h00 GMT) Juventus - Torino

(19h45 GMT) Parma - Milan

- Domingo:

(11h30 GMT) Atalanta - Sassuolo

(14h00 GMT) Bolonia - Nápoles

Génova - Fiorentina

(17h00 GMT) Roma - Udinese

(19h45 GMT) Inter - Lazio

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 22 10 7 1 2 16 8 8

2. Inter 21 10 7 0 3 24 12 12

3. Milan 21 10 6 3 1 15 7 8

4. Roma 21 10 7 0 3 10 5 5

5. Bolonia 18 10 5 3 2 16 8 8

6. Juventus 18 10 5 3 2 14 10 4

7. Como 17 10 4 5 1 12 6 6

8. Lazio 15 10 4 3 3 13 7 6

9. Udinese 15 10 4 3 3 12 15 -3

10. Cremonese 14 10 3 5 2 12 12 0

11. Atalanta 13 10 2 7 1 13 8 5

12. Sassuolo 13 10 4 1 5 11 12 -1

13. Torino 13 10 3 4 3 10 16 -6

14. Cagliari 9 10 2 3 5 9 14 -5

15. Lecce 9 10 2 3 5 8 14 -6

16. Parma 7 10 1 4 5 5 12 -7

17. Pisa 6 10 0 6 4 7 14 -7

18. Génova 6 10 1 3 6 6 14 -8

19. Hellas Verona 5 10 0 5 5 6 16 -10

20. Fiorentina 4 10 0 4 6 7 16 -9

bds/dam