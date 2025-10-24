Presión, pero sin pánico: Piastri mantiene la calma y sigue adelante

Por Alan Baldwin

CIUDAD DE MÉXICO, 24 oct - Si Oscar Piastri está sintiendo la presión, más de lo habitual en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, el líder de McLaren en la Fórmula Uno está haciendo un buen trabajo al ocultarlo.

El piloto de 24 años tiene a su compañero de equipo Lando Norris pisándole los talones a 14 puntos, mientras que el resurgido campeón de Red Bull, Max Verstappen, está reduciendo considerablemente su ventaja a falta de cinco rondas para el final.

La presión está aumentando, pero Piastri, incluso si su ventaja se ha desvanecido con los errores y la frustración que surge en la pista, tiene su propia narrativa.

"Obviamente los últimos fines de semana han sido un poco más duros que algunos de los anteriores, especialmente al principio de la temporada, pero en última instancia todavía me siento bien", dijo el piloto australiano a Reuters en el Gran Premio de la Ciudad de México.

"Las cosas están complicadas, están reñidas, pero ha sido así durante prácticamente toda la temporada. Para mí, independientemente de que la ventaja en el campeonato sea de un punto o de 50, en última instancia no va a cambiar lo que estoy aquí para intentar hacer", agregó.

DERROTADO POR NORRIS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO CARRERAS

Piastri ha sido derrotado por Norris en las últimas cuatro carreras y no gana desde la carrera de Países Bajos a finales de agosto, cuando Verstappen estaba 104 puntos por detrás. Desde entonces, el tetracampeón del mundo ha recortado la diferencia a 40.

"Sé que hay gente en esta pelea, sé que va a ser reñida, pero lo sé desde hace mucho tiempo. Hay más en juego cuanto más se acerca el final de la temporada y se requiere más esfuerzo para intentar controlarla (la presión). En última instancia, si estás luchando por algo que vale la pena luchar, o por el éxito en cualquier escenario, habrá nervios y habrá presión involucrada", apuntó.

Una sonrisa irónica aparece cuando se le pregunta sobre el comentarista de televisión de Sky, David Croft, quien lo comparó a él y a Norris con la pareja en un jeep en la película Jurassic Park mientras un T-Rex furioso se estrella contra ellos.

"Obviamente es importante para el deporte hacer que todo sea lo más emocionante posible, lo último que van a hacer los medios o especialmente la televisión y cosas así, la gente que promociona la Fórmula Uno, es hacerlo sonar más aburrido", dijo.

"Entiendo perfectamente ese aspecto de las cosas, pero, en última instancia, cuando eliminas todo eso, todo se reduce a lo mismo: unas cuantas personas conduciendo por la pista, intentando superarse entre sí.

Esa sensación es la misma que tuve en los campeonatos juveniles, así que lo entiendo, no le presto mucha atención, a veces es gracioso, pero al final no determina cómo voy a intentar ganar este campeonato", señaló.

El australiano tuvo un récord estelar en las series junior, ganando tres títulos consecutivos en el primer intento aunque también tuvo que superar reveses y presión.

"En última instancia, mi experiencia me dice que no hay una única forma de ganar un campeonato; todas son un poco diferentes. Se trata simplemente de intentar hacer lo que pueda para ganar carreras primero, y si puedo hacerlo, el campeonato se verá como quiero", expresó.

Piastri ha ganado siete veces esta temporada, más que cualquier australiano en una campaña de Fórmula Uno, y es muy consciente de lo que significaría un título para un país que tuvo por última vez un campeón con Alan Jones en 1980.

Pero los pilotos de Fórmula Uno son animales egoístas y Piastri no oculta su principal motivación.

"Ya sea hace 45 años o el año pasado, eso realmente no cambia nada para mí. Simplemente intento hacer lo que puedo, porque al fin y al cabo los pilotos de Fórmula Uno queremos hacer las cosas por nosotros mismos y esa historia es una ventaja para mí", puntualizó.

