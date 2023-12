BRUSELAS (AP) — La presión sobre Hungría aumentó el lunes para que no vetara la apertura de conversaciones de membresía en la Unión Europea y el suministro de ayuda económica a Ucrania en una importante cumbre de la UE esta semana, después que el primer ministro húngaro Viktor Orban exigiera que el tema fuera eliminado de la agenda.

Con decenas de miles de millones de dólares en asistencia militar y económica bloqueados por los republicanos del Senado de Estados Unidos, Ucrania está desesperada por asegurar asistencia financiera y militar de largo plazo cuando están por cumplirse dos años de la guerra con Rusia.

En un borrador de la declaración de la cumbre al que tuvo acceso The Associated Press, los líderes de la UE decidirán abrir negociaciones de adhesión con Ucrania. Pero Orban no da marcha atrás e insiste en que se necesita una “discusión estratégica”, dado el estancamiento en el campo de batalla y la incertidumbre sobre el gobierno estadounidense después de las elecciones del próximo año.

“Espero que la unidad europea no se rompa porque no es el momento de debilitar nuestro apoyo a Ucrania. Todo lo contrario, éste es el momento de aumentarlo”, dijo el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, a los periodistas en Bruselas.

Hungría depende de Rusia para algunos de sus suministros energéticos, y Orban es visto como el aliado más fuerte del presidente Vladímir Putin en Europa. Budapest ha bloqueado sistemáticamente las sanciones contra Moscú relacionadas con la guerra.

En una carta dirigida al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que presidirá la cumbre de dos días que comenzará el jueves, Orban advirtió que forzar una decisión sobre Ucrania podría destruir la unidad de la UE. Otros líderes gubernamentales, ministros y funcionarios de la UE admiten estar perplejos acerca de lo que quiere Orban.

“La única forma en que puedo interpretar la posición húngara, no sólo sobre Ucrania sino sobre muchas otras cuestiones, es que están en contra de Europa y de todo lo que Europa representa”, dijo el canciller lituano, Gabrielius Landsbergis.

Su homóloga finlandesa, Elina Valtonen, lamentó que “la situación de Hungría ha sido realmente muy, muy deplorable en el transcurso de los últimos meses. Es crucial que sigamos ayudando a Ucrania mientras sea necesario”.

___

Los periodistas de The Associated Press Justin Spike en Budapest y Karl Ritter en Kiev, contribuyeron a este despacho.