Presiones cambiarias disminuyen en Argentina por apoyo de EE.UU., ojos puestos en elecciones legislativas

BUENOS AIRES, 20 oct (Reuters) - Los mercados argentinos operaban dispares el lunes en medio de una menor presión cambiaria por dolarizaciones de carteras de cara a elecciones legislativas que se realizarán el domingo, de las que recientes encuestas muestran un marcado equilibrio entre el oficialismo y la oposición.

El Banco Central argentino (BCRA) y el Tesoro de Estados Unidos suscribieron un acuerdo por un swap de monedas por US$20.000 millones y el gobierno estadounidense dijo que trabaja en un programa con fondos de inversión por otro monto similar para avalar la economía del país austral.

"El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible", dijo el BCRA.

El peso en el segmento interbancario operaba estable a 1470 unidades por dólar a las 1400 GMT, mientras que los negocios a futuro mostraban niveles de 1592 unidades para la liquidación a fin de año.

"Nada para temer en la semana previa a las elecciones. El stock de pesos en circulación monetaria más todos los depósitos bancarios suma US$100.000 millones. La deuda en pesos del Estado Nacional asciende a US$200.000 millones (una buena parte de esta deuda es entre agencias del Estado)", explicó el analista Salvador di Stefano.

"Cuando Argentina termine de firmar el acuerdo con Estados Unidos, las reservas podrían ubicarse en torno a los US$80.000 millones, lo que cubriría el 80% de la circulación monetaria más los depósitos a la vista, cajas de ahorro y dólares", explicó.

La semana pasada se conoció que bancos, entre ellos JP.Morgan JPM.N, Bank of America BAC.N, Goldman Sachs GS.N y Citigroup C.N están en conversaciones con el Tesoro de Estados Unidos para proporcionar hasta US$20.000 millones en préstamos a Argentina.

El índice accionario líder S&P Merval de Buenos Aires cotizaba con una mejora del 2% por compras de posiciones a modo de coberturas ante la inestabilidad cambiaria. La semana pasada el S&P Merval subió un 3,36% y en lo que va del año cae casi un 20%.

En la preapertura del mercado extrabursátil local los bonos soberanos mostraban una caída promedio del 0,2%.

"Esta semana estará marcada por la cuenta regresiva en la semana final hacia las elecciones legislativas nacionales del domingo, con el ojo puesto no sólo en cuestiones políticas sino en la dinámica macro-financiera", dijo el Grupo SBS.

- Ver mayores alzas del S&P Merval

- Ver mayores caída del S&P Merval (Reporte de Walter Bianchi; Con la colaboración de Hernán Nessi; Editado por Eliana Raszewski y Maximilian Heath)