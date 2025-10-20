Presiones cambiarias disminuyen en Argentina por apoyo EEUU, ojos puestos en elecciones legislativas

BUENOS AIRES, 20 oct (Reuters) - Los mercados argentinos operaban dispares el lunes en medio de una menor presión cambiaria hacia las dolarizaciones de carteras de cara a elecciones legislativas que se realizarán el domingo, en las que recientes encuestas muestran un marcado equilibrio entre el oficialismo y la oposición.

El Banco Central argentino (BCRA) y el Tesoro de Estados Unidos suscribieron un acuerdo por un swap de monedas por US$20.000 millones y el gobierno estadounidense dijo que trabaja en un programa con fondos de inversión por otro monto similar para avalar a la economía del país austral.

"El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible", dijo el BCRA. Operadores y analistas estiman que el Tesoro estadounidense compró pesos en el mercado local por algo más de US$500 millones en las recientes intervenciones realizadas en la plaza local. No se disponen de datos oficiales.

Este lunes, el peso en el segmento interbancario operaba estable a 1470 unidades por dólar a las 1515 GMT, fluctuando dentro de una banda de flotación divergente fijada en abril pasado. Los negocios a futuro mostraban niveles de 1482 pesos por dólar para la liquidación a fin de octubre y de 1594,5 unidades para fin de año.

"Nada para temer en la semana previa a las elecciones. El stock de pesos en circulación monetaria más todos los depósitos bancarios suma US$100.000 millones. La deuda en pesos del Estado nacional asciende a US$200.000 millones (una buena parte de esta deuda es entre agencias del Estado)", explicó el analista Salvador di Stefano.

"Cuando Argentina termine de firmar el acuerdo con Estados Unidos, las reservas podrían ubicarse en torno a los US$80.000 millones, lo que cubriría el 80% de la circulación monetaria más los depósitos a la vista, cajas de ahorro y dólares", agregó. La semana pasada se conoció que bancos, entre ellos JP.Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup, están en conversaciones con el Tesoro de Estados Unidos para proporcionar hasta US$20.000 millones en préstamos a Argentina.

Independientemente del resultado electoral que puede hacer las cosas más fáciles o difíciles para el Gobierno, la macro necesita terminar de desarmar el cepo (controles de capitales), tasas más bajas y acumular reservas", afirmó Roberto Geretto de Adcap.

"Todo eso indica un tipo de cambio más alto por lo que tarde o temprano el esquema de bandas tiene fecha de vencimiento", afirmó.

La caución bursátil se negociaba en niveles del 31,40% anual para los negocios a un día de plazo, al tiempo que los depósitos bancarios a plazo fijo por montos de importancia promediaban el 47% anual.

El índice accionario líder S&P Merval de Buenos Aires cotizaba con baja del 0,81% por tomas de ganancias cortas luego de un inicio alcista. La semana pasada el S&P Merval subió un 3,36% y en lo que va del año cae un 22%. "El respaldo del Tesoro de EEUU marcó un punto de inflexión para los activos argentinos, aportando previsibilidad en el frente financiero en medio de un escenario político cada vez más desafiante", dijo el agente de compensación y liquidación Cohen.

"Con la mirada puesta en las elecciones del 26 de octubre, los inversores evalúan si este apoyo externo podrá sostener la calma cambiaria y extender el rally de la deuda soberana", señaló.

Los bonos soberanos en el mercado extrabursátil operaban con una baja promedio del 0,6%, luego de mejorar levemente un 0,2% la semana pasada. El riesgo país se mantenía en torno a las 1090 unidades.

"Esta semana estará marcada por la cuenta regresiva en la semana final hacia las elecciones legislativas nacionales del domingo, con el ojo puesto no sólo en cuestiones políticas sino en la dinámica macro-financiera", dijo el Grupo SBS.

(Reporte de Walter Bianchi; Con la colaboración de Hernán Nessi; Editado por Eliana Raszewski y Maximilian Heath)