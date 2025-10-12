Presos palestinos serán liberados cuando Israel confirme que todos los rehenes hayan retornado al país

Israel comenzará a liberar a los palestinos presos en cárceles israelíes una vez que se confirme el retorno al país de todos los rehenes cautivos en Gaza, informó este domingo una portavoz del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Los prisioneros palestinos serán liberados una vez que Israel reciba la confirmación de que todos nuestros rehenes, que serán liberados mañana, hayan cruzado la frontera hacia territorio israelí", declaró la vocera Shosh Bedrosian a la prensa.

En el pasado, durante anteriores altos al fuego del conflicto entre Israel y Hamás, los restos de algunos rehenes han sido identificados después de su retorno a Israel.

