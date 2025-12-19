Presos políticos con problemas de salud en Venezuela; son 91, dice ONG

La ONG que dio a conocer esta situación por redes sociales sostuvo que el deterioro sanitario de estos detenidos no es accidental, sino una herramienta de castigo por parte del Estado.

Los 91 detenidos forman parte de un total de 1.084 presos políticos en Venezuela, de acuerdo con el monitoreo de JEP.

Martha Tineo, coordinadora de la organización, informó que se han identificado ocho casos de cáncer en fase avanzada, incluyendo diagnósticos de tumores cerebrales y pulmonares.

Además, la lista de pacientes críticos incluye a más de 20 personas con patologías cardíacas crónicas, así como casos de insuficiencia renal irreversible y diabetes sin control médico.

El reporte destaca que los centros de reclusión mantienen una "negación sistemática" de tratamientos. En varios casos, los reclusos dependen de sondas urinarias que no son suministradas por las autoridades ni pueden ser costeadas por sus familiares.

JEP instó a los organismos internacionales a intervenir ante lo que denominó una "tortura silenciosa". La organización subrayó que estas condiciones de insalubridad y negligencia representan una violación directa al derecho a la vida y la integridad personal, además de la negación de libertad. (ANSA).