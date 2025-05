Préstamos estudiantiles en EEUU han sido confusos últimamente. Esta es una guía para saber qué hacer

NUEVA YORK (AP) — Entre la reanudación de las cobranzas, los tribunales que bloquean programas de préstamos estudiantiles en Estados Unidos y los despidos en el Departamento de Educación, los prestatarios podrían estar confundidos sobre el estado de sus préstamos.

Recientemente, el Departamento de Educación anunció que comenzaría a realizar cobranzas involuntarias sobre préstamos en mora, lo que significa que aproximadamente 5,3 millones de prestatarios que están en mora podrían verse sujetos a un embargo salarial por parte del gobierno federal.

En el centro de la confusión se encuentran los planes gubernamentales de pago basados en ingresos, que reducen los pagos mensuales para los prestatarios con ingresos más bajos. Esos planes fueron suspendidos temporalmente después de que un tribunal federal bloqueó partes de los planes en febrero.

“Hay tanta confusión, lo han hecho muy complicado”, se quejó Natalia Abrams, presidenta y fundadora del Student Debt Crisis Center, un organismo activista sin fines de lucro.

Al mismo tiempo, algunos prestatarios están teniendo dificultades para comunicarse con sus administradores de préstamos por teléfono, lo que dificulta encontrar respuestas a sus preguntas, comentó Abrams.

Si usted recibió un préstamo estudiantil, le presentamos algunas respuestas a sus preguntas.

¿Qué pasa si quiero inscribirme en un plan de pago basado en ingresos?

Las solicitudes para los planes de pago basados en ingresos están abiertas, pero están tardando más de lo habitual en procesarse.

Las solicitudes fueron cerradas en forma temporal previamente este año después de que un tribunal federal en Missouri bloqueó el Plan de Pago para una Educación de Calidad (SAVE, por sus siglas en inglés), un plan del gobierno del presidente Joe Biden que ofrecía un camino más rápido hacia la condonación de préstamos. La orden del juez también bloqueó partes de otros planes de pago, lo que llevó al Departamento de Educación a pausar completamente las solicitudes basadas en ingresos.

En medio de la presión de activistas, el departamento reabrió las solicitudes el 10 de mayo.

Los prestatarios pueden solicitar los siguientes planes basados en ingresos: el Plan de Pago Basado en Ingresos, el plan Pague a Medida que Gane y el plan de Pago Contingente a los Ingresos.

Abrams espera que las solicitudes continúen siendo aprobadas, pero a un ritmo más lento que antes de que ordenara una pausa en la recepción de las mismas.

Los prestatarios actualmente inscritos en un plan basado en ingresos deberían estar recibiendo notificaciones sobre la recertificación, indicó Khandice Lofton, asesora del Student Borrower Protection Center, otra organización activista sin fines de lucro. La recertificación es requerida anualmente para actualizar la información sobre el tamaño de la familia y los ingresos, y las fechas son distintas para cada prestatario.

Para revisar los planes de pago basados en ingresos, usted puede consultar el simulador de préstamos en el sitio web studentaid.gov.

¿Qué pasa si solicitó el plan SAVE?

Los prestatarios inscritos en el plan SAVE han sido colocados en suspensión temporal de cobro mientras se resuelve una impugnación legal. Eso significa que no tienen que hacer pagos y no hay acumulación de intereses. El tiempo que se pasa en suspensión temporal de cobro normalmente no cuenta para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.

El Departamento de Educación notificará a los prestatarios con actualizaciones sobre los pagos y el litigio.

"No sabemos con certeza cuándo concluirá la suspensión temporal de cobros del plan SAVE", expresó Abrams.

Mientras el futuro del plan SAVE se decide en los tribunales, Abrams alienta a los prestatarios a explorar si son elegibles para otros planes de pago basados en ingresos.

¿Qué pasa si quiere consolidar sus préstamos estudiantiles?

La solicitud en línea para la consolidación de préstamos está disponible nuevamente en studentaid.gov/loan-consolidation. Si usted recibió varios préstamos estudiantiles federales puede consolidarlos en uno solo con una tasa de interés fija y un único pago mensual.

En general, el proceso de consolidación toma unos 60 días para completarse. Sólo es posible consolidar sus préstamos una sola vez.

¿Qué pasa si su préstamo fue condonado?

Sería difícil para el Departamento de Educación restablecer los préstamos que fueron cancelados durante el gobierno de Biden. Hasta ahora no se cree que esté sucediendo eso, apuntó Abrams.

¿Qué hay del programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público?

Nada ha cambiado aún.

El presidente Donald Trump quiere cambiar el programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público (PSLF, por sus siglas en inglés) para descalificar a los trabajadores de grupos sin fines de lucro que se considera se han involucrado en actividades "impropias". Firmó una orden ejecutiva con ese efecto, pero aún no se ha aplicado.

Los prestatarios inscritos en el PSLF deben mantenerse al día con sus pagos para avanzar hacia la condonación de préstamos, declaró Sarah Austin, analista de políticas en la Asociación Nacional de Administradores de Ayuda Financiera Estudiantil.

"Podría haber algunos cambios en relación con el PSLF, pero en este momento el PSLF sigue funcionando y todavía se está procesando la condonación de préstamos bajo la cláusula del PSLF", comentó Austin.

Un rastreador de pago basado en ingresos ha desaparecido del sitio web de préstamos estudiantiles federales para muchos prestatarios, indicó Abrams. Para llevar un registro de su estado, Abrams recomienda que los prestatarios tomen capturas de pantalla de sus pagos.

¿Qué pasa si no puede comunicarse con su administrador de préstamos?

Contactar a su administrador de préstamos es crucial para gestionar y entender sus préstamos estudiantiles. Debido a la gran cantidad de personas que intentan obtener respuestas o solicitar programas, los administradores de préstamos están tardando más de lo habitual en responder.

Abrams recomienda a los prestatarios que se preparen para largos tiempos de espera.

"Hemos escuchado que a los prestatarios se les hace esperar tres o cuatro horas, luego son transferidos a un supervisor y luego se les cuelga, después de todo ese tiempo de espera. Es increíblemente frustrante", lamentó Abrams.

¿Qué puede hacer si está atrasado en sus préstamos estudiantiles?

Si está atrasado, intente volver a encarrilarse. Los prestatarios que no realizan sus pagos durante 270 días entran en mora, lo cual tiene consecuencias graves.

"Si está atrasado pero aún no ha caído en mora, haga lo posible para evitar caer en mora", apuntó Kate Wood, experta en préstamos estudiantiles de NerdWallet.

Los prestatarios que están atrasados en sus préstamos estudiantiles sufren un gran impacto en sus puntajes de crédito, que podrían caer 100 puntos o más, advirtió Wood. Un atraso permanece en su informe de crédito durante siete años.

Wood recomienda contactar a su administrador para preguntar por opciones, que pueden incluir suspensión temporal de pagos, aplazamiento o solicitar un plan de pago basado en ingresos.

¿Qué pasa si está en mora en sus préstamos estudiantiles?

El Departamento de Educación recomienda a los prestatarios visitar su Grupo de Resolución de Mora para realizar un pago mensual, inscribirse en un plan de pago basado en ingresos o registrarse para la rehabilitación de préstamos.

Betsy Mayotte, presidenta de The Institute for Student Loan Advisors —un organismo de apoyo sin fines de lucro—, recomienda la rehabilitación de préstamos.

Los prestatarios en mora deben pedir a su administrador de préstamos que los coloque en un programa así. Normalmente, los administradores piden prueba de ingresos y gastos para calcular un monto de pago. Una vez que un prestatario ha pagado a tiempo durante nueve meses consecutivos, se le saca de la mora, explicó Mayotte. La rehabilitación de préstamo sólo puede hacerse una vez.

¿Qué pasó con Fresh Start?

El programa Fresh Start fue un programa temporal único que ayudó a los prestatarios a salir de la mora. Concluyó el 31 de agosto de 2024.

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para reportajes educativos y explicativos con el fin de mejorar la alfabetización financiera. La fundación independiente está separada de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su periodismo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.