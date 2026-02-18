Prestianni niega insulto racista a Vinícius en Champions: "Lo malinterpretó"

MADRID (AP) — Gianluca Prestianni, el jugador argentino de Benfica, negó haber insultado racialmente al astro brasileño Vinícius Júnior durante un partido contra el Real Madrid en la Liga de Campeones, cuando se cubrió la boca con su camiseta.

El delantero argentino de 20 años, que se expone a una posible sanción de 10 partidos si se le declara culpable de abuso racial en el código disciplinario de la UEFA, se pronunció en X, diciendo que "jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”.

La UEFA, el ente rector del fútbol europeo, anunció el miércoles que designó a un investigador especial para reunir pruebas sobre el incidente.

El partido de repechaje de la Liga de Campeones en el Estadio da Luz de Benfica se detuvo durante casi 10 minutos el martes, después de que el árbitro activó el protocolo antirracismo, el procedimiento estándar cuando un jugador denuncia haber sido objeto de insultos.

Benfica mostró su apoyo a Prestianni el miércoles, y el club portugués sostuvo que los jugadores del Madrid que dijeron haber escuchado el insulto estaban demasiado lejos.

Los aficionados de Benfica habían reaccionado con enojo a que Vinícius celebrara su gol a los 59 minutos bailando junto al banderín de córner, lanzando botellas y otros objetos hacia los jugadores del Madrid. Acto seguido, Prestianni encaró a Vinícius y dijo algo mientras se cubría la boca con su camiseta.

Vinícius aseguró que Prestianni lo insultó racialmente durante el partido, que el Madrid ganó 1-0. El club español será local en el encuentro de vuelta el 25 de febrero, y el ganador global avanzará a los octavos de final de la principal competición de clubes de Europa.

Tras el partido, Vinícius publicó en Instagram una foto suya celebrando junto al banderín de córner de Benfica. “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camisa para demostrar su debilidad. Pero cuentan, junto a ellos, con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigar", escribió.

“Nada de lo ocurrido hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi familia”, añadió.

Los jugadores del Madrid dijeron que consideraron abandonar el campo, pero finalmente decidieron seguir jugando.

Benfica publicó un video en X. “Como muestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores de Real Madrid no podrían haber escuchado lo que han estado diciendo que escucharon”, indicó el club portugués. También había publicado el comunicado de Prestianni junto con las palabras: “Juntos, a tu lado”.

Prestianni se defiende

Prestianni insistió en que Vinícius malinterpretó lo que se dijo. Además, según versiones de prensa, los jugadores de Benfica afirmaron tras el partido que el argentino provocó al delantero brasileño, pero nunca lo insultó racialmente.

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigi insultos racistas al jugador Vinicius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado".

No explicó por qué se cubrió la boca.

El árbitro pareció indicar que no escuchó nada e hizo un gesto señalando que Prestianni tenía la camiseta sobre la boca. Vinícius, de raza negra y ha sido sometido repetidamente a insultos racistas en España, fue a la banda y se sentó en el banquillo mientras el juego estaba detenido.

A Prestianni no le mostraron tarjeta amarilla y siguió jugando. Fue sustituido a los 81 minutos y fue ovacionado por los aficionados de Benfica.

Kylian Mbappé estuvo entre los jugadores del Madrid que defendieron con firmeza a Vinícius y publicó en X: “Baila, Vini, y por favor nunca pares. Nunca nos dirán lo que tenemos que hacer o no”.

La estrella francesa también expresó que Prestianni no debería volver a jugar en la Liga de Campeones.

Reacción de Mourinho

Las cámaras captaron a Vinícius diciéndole al árbitro francés François Letexier que Prestianni lo llamó “mono”.

José Mourinho, técnico de Benfica, criticó a Vinícius por celebrar junto al banderín. Habló con ambos jugadores y dijo que no quería afirmar que le creía a uno por encima del otro.

Mourinho contó que le dijo a Vinícius que Eusebio, el mejor jugador en la historia del Benfica, también era negro, pero pareció cuestionar por qué el jugador del Madrid era tan frecuentemente blanco de abusos racistas.

Algunos videos en internet el miércoles parecían mostrar a unos pocos aficionados del Benfica haciendo gestos de mono desde las gradas.

