Prestianni y Benfica niegan acusación de racismo contra Vinícius

El mediocampista argentino Gianluca Prestianni y su club, el Benfica de Portugal, negaron este miércoles la acusación de racismo elevada por el brasileño Vinícius Júnior durante el partido de ida de la repesca de la UEFA Champions League ante el Real Madrid.

"Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado", escribió Prestianni en una publicación de Instagram que acompañó con una foto de ambos jugadores disputando el balón.

"Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid", aseguró el jugador de 20 años horas después del partido.

El incidente ocurrió tras el gol de Vinícius que le dio la victoria al equipo español 1-0 en el Estadio da Luz de Lisboa.

Después de una celebración con bailes, gestos a la afición y cruces de palabras con jugadores del Benfica, el atacante brasileño corrió hacia el árbitro François Letexier alegando haber sido llamado "mono" por Prestianni, antes de que se reanudara el juego.

El colegiado activó el protocolo antirracismo y detuvo el encuentro durante varios minutos, para luego reanudarlo sin sanciones disciplinarias.

La transmisión televisiva mostraba a Prestianni tapándose la boca con su camiseta en el momento del incidente, y permaneció impávido ante los reclamos.

Entre ellos llamó la atención el de Kylian Mbappé, que le gritó en la cara en repetidas ocasiones "¡Eres un puto racista!"

En la zona mixta, el delantero francés reiteró la denuncia: "Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono (...) Un jugador así no merece jugar más la Champions. Esperamos que UEFA haga cosas y no diga que no pasa nada".

Tras la acusación, a la que se sumaron otros integrantes del Real Madrid, el Benfica respaldó a su futbolista y desestimó la veracidad del episodio.

A manera de supuesta prueba, en su cuenta oficial de X, el club portugués publicó un video a pie de campo donde se observa la secuencia de la escaramuza.

"Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pueden haber oído lo que dicen que oyeron", escribió el club.

En otra publicación, el Benfica acompañó una foto de Prestianni con la leyenda "Juntos a tu lado".

Hasta el momento, no se ha anunciado una decisión disciplinaria por parte de la UEFA. Ambos equipos se volverán a enfrentar el miércoles 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.