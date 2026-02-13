presunta víctima declara en el juicio contra hijo de la princesa heredera de Noruega

Una tercera presunta víctima explicó el viernes ante el tribunal de Oslo que estaba agotada, ebria y bajo los efectos de somníferos en el momento de la violación de la que está acusado Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera de Noruega.

Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre, Mette-Marit, con el príncipe heredero Haakon en 2001, Høiby, de 29 años, debe responder a 38 cargos, entre ellos cuatro violaciones y agresiones contra exparejas.

El joven niega las acusaciones más graves, en particular las presuntas violaciones, castigadas en total con hasta 16 años de prisión.

El viernes, la tercera presunta víctima de violación, luchando contra las lágrimas, recordó su estado en la madrugada del 24 de marzo de 2024 cuando, tras una fiesta, invitó al acusado a su casa en Oslo.

Después de una relación sexual consentida, se acusa a Høiby de haber realizado tocamientos a la joven cuando ella no estaba en condiciones de resistirse y de haberla grabado sin su conocimiento, otro de los cargos presentados.

"Quería dormir. Estaba increíblemente agotada, muy ebria. Me costaba mantener los ojos abiertos", declaró ante el tribunal.

Afectada por insomnio, dijo que esa noche había tomado somníferos.

Høiby, visto dibujando en un cuaderno durante buena parte del testimonio de la joven, dio después su versión de los hechos. "No me di cuenta de que se hubiera quedado dormida en ningún momento", afirmó, mencionando un "blackout" (laguna mental) y recuerdos muy borrosos de aquella noche.

En las horas previas, dijo haber consumido alcohol, ketamina y cocaína.

El tribunal visionó cinco videos incautados en su domicilio. Según la fiscalía, el primero muestra relaciones consentidas y los otros cuatro la violación de la que se acusa al hijo de la princesa.

"Si hubiera visto que me estaba grabando, lo habría detenido. Nunca habría aceptado eso", dijo la joven.

"No recuerdo haber grabado los videos. Pero los he visto, soy yo", comentó el acusado.

Interrogado por el fiscal Sturla Henriksbø sobre si había tenido el consentimiento de la joven para filmarla desnuda, respondió: "No lo recuerdo, pero probablemente pensé que ella habría protestado si no estaba bien. No tengo razones para creer que no se haya dado cuenta".