Presuntas víctimas de programa espía pegasus en méxico piden investigación penal

Por Daina Beth Solomon

Ciudad de méxico, 4 oct (reuters) - tres investigadores de derechos humanos presentaron una denuncia ante la fiscalía general de méxico para que se investiguen las supuestas "intervenciones de comunicaciones privadas sin autorización judicial", según leopoldo maldonado, director local de la ong defensora de la libertad de expresión artículo 19.

La denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) es consecuencia de un informe según el cual los teléfonos de al menos tres investigadores de derechos humanos en México fueron infectados durante el actual gobierno con el programa espía Pegasus, de la israelí NSO Group.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que asumió el cargo a fines de 2018, se comprometió a no desplegar esta tecnología -que puede usarse para irrumpir remotamente en los teléfonos y que normalmente solo se vende a los estados o la fuerza pública- después de que estallara un escándalo en torno a su uso bajo su predecesor.

La FGR no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la denuncia. Tampoco la Presidencia, la Secretaría de la Defensa ni la Secretaría de Gobernación.

La interceptación de comunicaciones privadas sólo está permitida con el consentimiento previo de un juez por razones como la seguridad nacional, y hacerlo sin autorización puede ser penado hasta con 12 años de cárcel.

Las infecciones de Pegasus fueron verificadas por Citizen Lab, un grupo de investigación en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, y publicadas el domingo en un informe del grupo mexicano de defensa de los derechos digitales R3D. Reuters no pudo confirmar de forma independiente los hallazgos.

NSO Group aseguró que no podía validar las conclusiones de Citizen Lab sin ver los datos que, según dijo, el grupo de investigación no comparte. La firma añadió que no gestiona Pegasus ni recopila información sobre los clientes o sobre quiénes vigilan, y que rescinde los contratos cuando descubre alguna irregularidad.

Ricardo Raphael, uno de los periodistas cuyo teléfono fue infectado con Pegasus en 2019 y 2020, instó a otros a hablar: "Dudo enormemente que seamos las únicas personas infectadas", dijo. (Reporte adicional de Lizbeth Díaz; Editado por Leslie Adler y Diego Oré)