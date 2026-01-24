Presunto líder de banda narcotraficante de Ecuador será extraditado a EE. UU. desde España: ministro ecuatoriano

QUITO, 24 ene (Reuters) - Estados Unidos presentó cargos contra el líder de la poderosa banda narcotraficante ecuatoriana Los Lobos, en busca de su extradición desde España, en donde permanece capturado, informó el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg

El funcionario escribió en su cuenta de X el viernes en la noche que la Fiscalía estadounidense había iniciado el proceso contra Wilmer Geovanny Chavarría Barre, conocido como "Pipo", tras lo que describió como una coordinación internacional "estratégica y firme"

"No existen refugios, no existen fronteras y no existe impunidad. Quienes durante años se creyeron intocables, hoy comparecen ante la justicia", agregó Reimberg

Chavarría fue arrestado en la ciudad española de Málaga en noviembre del año pasado en un operativo conjunto de las autoridades del país europeo y de Ecuador

Los Lobos es uno de los grupos narcotraficantes más grandes de Ecuador y fue designado como organización terrorista extranjera por Estados Unidos en septiembre, junto con la banda rival Los Choneros

Las autoridades ecuatorianas han acusado a Chavarría de supervisar rutas de narcotráfico vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación de México y de controlar operaciones mineras ilegales

Las autoridades también han afirmado que Chavarría fingió su muerte, asumió una nueva identidad y se ocultó en Europa mientras continuaba ordenando asesinatos en Ecuador

Reimberg afirmó previamente que Chavarría fue responsable de al menos 400 muertes y dirigió operaciones criminales, incluso desde prisión, entre 2011 y 2019

Noboa ha implementado una estrategia de seguridad de línea dura, que incluye el despliegue del ejército para enfrentar a las pandillas, mientras Ecuador enfrenta su peor ola de violencia en décadas

Analistas afirman que el arresto de los líderes de las pandillas puede avivar un mayor derramamiento de sangre mientras los grupos rivales luchan por territorio e influencia

(Reporte de Alexandra Valencia, escrito por Nelson Bocanegra)