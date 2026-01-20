Presunto testaferro de Maduro sale del gobierno encargado de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela retiró del gobierno al presunto testaferro del depuesto Nicolás Maduro, al anunciar el lunes su salida de un ente de inversiones días después de reemplazarlo en el Ministerio de Industria.

Álex Saab abandona el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), responsable de la captación de inversiones internacionales.

Saab, originario de Colombia, se incorporó al gobierno en octubre de 2024, poco después de su excarcelación desde Estados Unidos como parte de un canje de prisioneros.

La justicia estadounidense lo acusaba de lavado.

El CIIP quedará a cargo del zar económico, Calixto Ortega.

"Agradezco a Álex Saab por su compromiso y gran trabajo al frente de esta institución", escribió la presidenta Delcy Rodríguez en redes sociales.

Rodríguez anunció además una nueva ministra de Salud, como parte de los cambios en el gobierno que asumió luego que Estados Unidos capturó y extrajo a Maduro del país durante un bombardeo a Caracas y otras regiones cercanas.

Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.

Era el encargado de las importaciones de productos que surtían el programa social de venta subsidiada de alimentos conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.

Fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. Venezuela lo calificó de "secuestro" mientras lo defendía como un "héroe" que alimentó al país en medio de las sanciones internacionales.