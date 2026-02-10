Presuntos secuestradores confundieron a mineros mexicanos con grupo rival: secretario de Seguridad

CIUDAD DE MÉXICO, 10 feb (Reuters) - Un grupo de 10 mineros secuestrados en enero en el norte de México podrían haber sido confundidos con miembros de un grupo criminal rival, declaró el martes el secretario de Seguridad, Omar García, sobre un caso que ha abierto el debate sobre la exposición de las empresas del sector al crimen organizado

Las autoridades del estado norteño Sinaloa, azotado por la violencia de esos grupos delictivos, informaron el lunes que habían recuperado 10 cadáveres en la búsqueda de los trabajadores secuestrados en una mina explotada por la empresa canadiense Vizsla Silver Corp, aunque la Fiscalía General informó que solo ha identificado cinco cuerpos

"Lo que mencionan es que fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico", dijo García en la conferencia de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum, respecto a las declaraciones recabadas por el Ejército de cuatro detenidos por el crimen

La cámara minera nacional, que el lunes lamentó el crimen y exigió garantías de seguridad al Gobierno para las empresas que la integran, reportó en 2025 que el 97% de sus agremiados dijo haber sido víctima de algún delito, como por ejemplo robo o extorsión

García dijo el martes que no había habido denuncias previas de extorsión o acoso criminal que involucraran a Vizsla Silver Corp, aunque se han producido casos similares en otras partes del país, lo que ha dado lugar a investigaciones y detenciones que involucran a otras empresas

Añadió que los sospechosos del crimen pertenecían supuestamente a "Los Chapitos", una facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien cumple condena en Estados Unidos

Señaló que la facción está en conflicto con un grupo conocido como "Los Mayos", lo que sugiere que los mineros fueron confundidos con ese grupo

El grupo fue secuestrado a finales de enero en una mina de plata en una zona que, según las autoridades de seguridad, está bajo el control de "Los Chapitos"

El Gobierno envió a la zona a más de 1.000 soldados, incluidos marines de élite, para intentar localizar a los mineros desaparecidos. Se esperan más detenciones, agregó García

(Reporte de Brendan O'Boyle y Raúl Cortés Fernández, editado por Javier Leira)