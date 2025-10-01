Presupuesto de Chile de 2026 contempla alza de gasto público de 1,7%: Boric

(Agrega detalles)

SANTIAGO, 30 sep (Reuters) - El presupuesto de Chile para 2026 contempla un alza del gasto público del 1,7% con énfasis en seguridad, salud, pensiones y vivienda, dijo el martes el presidente Gabriel Boric.

El gobernante progresista, que culmina su período en marzo de 2026, detalló que el gasto en el sector salud crecerá en 900.000 millones de pesos, completando un alza de más del 30% en toda su gestión.

"El gasto público el próximo año crecerá en un 1,7%, lo que es consistente con el cumplimiento de la meta fiscal que comprometimos de 1,1% de déficit. Así, dejaremos encaminado al país a eliminar su déficit estructural para el año 2029", dijo en una transmisión conjunta de radio y televisión.

"Existe un camino en donde la seriedad fiscal y el compromiso con las urgencias de ustedes, las familias chilenas, se encuentren", agregó.

Boric dijo que el presupuesto en seguridad y orden público habrá crecido en su gobierno un 16,7%, considerando el aumento del 2026. (Reporte de Fabián Andrés Cambero y Alexander Villegas)