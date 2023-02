(Prev) Real y Betis examinan la mejoría de Celta y Valladolid y el Mallorca mide al alicaído Villarreal

La Real Sociedad buscará seguir afianzando su tercera plaza en LaLiga Santander 2022-2023 cuando reciba la visita del Celta, equipo que pelea por salir de abajo al igual que el Real Valladolid, que se enfrentará también a domicilio a otro equipo de la zona alta como el Real Betis, mientras que el Mallorca querrá volver a mostrar su fortaleza como local ante un alicaído Villarreal, en partidos correspondientes a la vigesimosegunda jornada del campeonato que se disputan este sábado.

La actividad sabatina se abre en el Reale Arena (14.00 horas) donde se darán cita la Real Sociedad y el Celta, equipos con actuales objetivos diferentes y con los locales buscando mantener su buen momento ante un rival con peligro a domicilio.

El conjunto de Imanol Alguacil volvió a la senda de la victoria el pasado lunes en el RCDE Stadium (2-3) después de tres partidos sin ganar ni marcar, uno de ellos de Copa del Rey, y ahora intentará recuperar su fortaleza en casa después de su último inesperado traspié ante otro rival de la parte baja como el Valladolid (0-1).

Sólo el conjunto vallisoletano y el FC Barcelona, a inicio de campaña, han sido capaces de ganar en San Sebastián, donde los 'txuri-urdines' no quieren dejar escapar más puntos para mantener a raya al Atlético de Madrid, cuarto a cuatro puntos, y al Betis, quinto a ocho, y seguir presionando al Real Madrid en la segunda plaza, que tiene a seis.

La Real Sociedad quiere imponer su fortaleza defensiva de este año ante un Celta que ha mejorado desde la llegada de Carlos Carvalhal, pero al que le está faltando regularidad y una mejoría ofensiva pese a los cuatro goles que hizo hace dos jornadas en el Benito Villamarín.

Esto demostró el peligro que tiene el equipo vigués a domicilio con el técnico portugués, que en las cuatro salidas ligueras ha sacado siete de los doce puntos, cayendo sólo en Palma de Mallorca. Ahora, el objetivo, tras caer en el último suspiro en Balaídos ante el Atlético, es recuperar algo de lo perdido para intentar alejar un descenso que tiene a tres puntos.

Alguacil sigue con las bajas en el lateral derecho de Elustondo y Gorosabel y podría devolver la titularidad a Mikel Merino; mientras que Carvalhal tiene a todos sus hombres disponibles y recupera para el centro de la zaga a Unai Núñez tras cumplir sanción. El portugués debe elegir entre Stran Larsen y Seferovic para acompañar a Iago Aspas.

El betis busca una alegría en casa ante un sólido valladolid

Esperando un tropiezo de la Real Sociedad estará un Betis que no se está mostrando muy regular en este 2023, con algún problema en defensa, y que recibe en el Benito Villamarín (16.15) a un Valladolid que se encuentra en un momento aparentemente más sólido.

El conjunto verdiblanco ganó el pasado sábado en Almería por 2-3, pero sigue sin encontrar su mejor juego y le está costando dejar la portería a cero. Además, en este nuevo año, todavía no sabe lo que es ganar ante su afición, frente a la que encadena tres encuentro sin hacerlo, los dos últimos sin hacerlo.

Y para poder pelear por la clasificación para la próxima Liga de Campeones, el equipo andaluz necesita volver a ser sólido en el Benito Villamarín. El Atlético, cuarto, está a cuatro puntos, mientras que la Real Sociedad, tercera, al doble, mientras que tampoco se puede despistar por detrás con el Rayo Vallecano a un punto y el Villarreal a tres.

Además, recibirá a un Valladolid que está atravesando un buen momento después de puntuar en las tres últimas jornadas, con siete de los nueve puntos en juego, y de haber asaltado en su última salida otro feudo difícil como el Reale Arena.

El equipo vallisoletano ha cogido algo de impulso para alejarse de la zona peligrosa, que ahora tiene a cuatro puntos, apoyado en una buena solidez defensivo, sin encajar en esta buena dinámica, algo que espera mantener ante el Betis de cara a un tramo importante con tres duelos directos ante Celta, Espanyol y Elche.

Pellegrini tiene la importante baja en la delantera de Borja Iglesias, aunque el 'Panda' no estaba en su mejor momento goleador, un hueco al que optan Willian José y Ayoze Pérez, mientras que Luiz Felipe debería volver a la defensa tras cumplir sanción. Pacheta, por su parte, parece que repetirá el once del 0-0 ante Osasuna.

La fortaleza de son moix examina a un villarreal en mala racha

Finalmente, en el Estadio Mallorca Son Moix (18.30), el RCD Mallorca intentará mostrar una vez más su actual fortaleza como local y suma tres puntos que le alejen de nuevo del descenso ante un Villarreal que llega en crisis de resultados.

El equipo bermellón volvió a flojear a domicilio en el Ramón Sánchez-Pizjuán y se marchó de vacío, pero espera resarcirse ante su afición frente a la que no pierde desde el pasado 15 de octubre (Sevilla) y a la que ha brindado victorias en sus últimos cuatro encuentros, todos por 1-0, y ante oponentes de entidad como el 'Submarino' tales como el Atlético o el Real Madrid.

Gracias a esto, el conjunto que entrena Javier Aguirre está en una situación cómoda, con 28 puntos, ocho por encima del descenso, pero no quiere relajarse y volver a blindarse en Son Moix para superar la barrera de los 30 y dar un paso de gigante hacia la permanencia.

Enfrente, un Villarreal que no está atravesando su mejor momento y que suele además bajar sensiblemente su rendimiento a domicilio, agravado por la dura derrota en el Martínez Valero, uno de las tres derrotas seguidas que suma un equipo, que sólo ha ganado un partido, al Real Madrid, de los últimos cinco.

El 'Submarino Amarillo', que no gana de visitante desde antes del parón por el Mundial (Espanyol), necesita recuperar su solidez y su mejor fútbol para no descolgarse, sobre todo el ofensivo, porque ha perdido mucha de su 'pegada' y en este 2023 sólo suma cinco goles ligueros. Fallar en Son Moix le podría alejar del tren a Europa, sobre todo del de la Champions, ahora a siete puntos.

Aguirre no parece que vaya a hacer muchas modificaciones en el once salvo la vuelta de Jaume Costa, ausente por sanción en Sevilla, al lateral izquierdo, mientras que Quique Setién no confirmó si podrá contar con su mejor goleador, Gerard Moreno, aunque parece que sí tendrá a su disposición a un Alex Baena, 'tocado' durante la semana.

--horarios del sábado de la jornada 22 de laliga santander.

Real Sociedad - Celta. Ortiz Arias (C.Madrileño) 14.00.

Betis - Valladolid. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 16.15.

Mallorca - Villarreal. Sánchez Martínez (C.Murciano) 18.30.

Osasuna - Real Madrid. Munuera Montero (C.Andaluz) 21.00.

Europa Press