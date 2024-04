Prevalon y REPT anuncian un acuerdo de colaboración para instalar sistemas de almacenamiento de energía en baterías en América

HEATHROW, Florida--(BUSINESS WIRE)--abr. 11, 2024--

Prevalon Energy LLC (Prevalon), una empresa conjunta de Mitsubishi Power Americas y EES, ha anunciado un nuevo acuerdo de asociación con REPT BATTERO Energy Co., Ltd. (REPT) para desplegar sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en toda América. Además, el acuerdo designa a Prevalon como proveedor de servicios para la flota de módulos de baterías de REPT a lo largo del continente americano.

Prevalon and REPT will partner to deploy battery energy storage projects in the Americas using REPT’s best-in-class 320 Ah Wending LFP battery. (Rendering Credit: Prevalon)

Hasta la fecha, Prevalon ha desplegado con éxito 1,5 gigavatios-hora (GWh) de sistemas de almacenamiento en batería en Norteamérica y Sudamérica utilizando celdas de batería REPT. Las empresas dan ahora el siguiente paso en su creciente asociación con el objetivo de desplegar 10 GWh a corto plazo en todo el continente americano. Prevalon y REPT trabajarán conjuntamente para adaptar el sistema a los requisitos del mercado y garantizar una integración perfecta entre los componentes. Los equipos trabajan arduamente para mejorar la funcionalidad, la seguridad y la constructibilidad de los casos de uso a través de una profunda colaboración en ingeniería.

La nueva plataforma integrada de almacenamiento de energía de alta densidad (HD) 511 de Prevalon es la solución de mayor densidad energética, modular y escalable de la empresa hasta la fecha. La HD 511 incorporará los nuevos módulos de formato largo de REPT, construidos en torno a la batería Wending LFP de 320 Ah, la mejor de su clase. Con la tecnología Wending patentada por REPT, diseñada para prolongar el ciclo de carga y aumentar el rendimiento, el BESS de Prevalon alcanzará una impresionante densidad energética de 360 MWh por acre.

El sistema se integra en fábrica y se prueba antes de entregarlo al emplazamiento como conjuntos completos, que incluyen módulos de baterías instalados en fábrica. Para garantizar la seguridad del emplazamiento, se instalan sistemas pasivos y activos de detección y extinción de incendios. El sistema de gestión de la energía de Prevalon, de eficacia probada, proporciona una integración de control perfecta a través de un sistema de calidad de servicio público diseñado y construido en EE. UU. y que cumple las más estrictas normas en materia de ciberseguridad.

Tom Cornell, presidente y director ejecutivo de Prevalon, declaró: "Esta ampliación de nuestra asociación con REPT es un avance muy importante para Prevalon, REPT y nuestros clientes. Asociarnos en el suministro de celdas de batería es vital para nuestra estrategia de implantación y para nuestra capacidad de ofrecer soluciones confiables de almacenamiento de energía a todos nuestros clientes de América".

El Dr. Hui Cao, fundador y presidente de REPT BATTERO, declaró: "Hoy es un día trascendental en el mundo de las energías renovables. Nuestra asociación con Prevalon en América representa un importante paso adelante en nuestra misión colectiva de transformar el panorama energético. La batería Wending, con su impresionante capacidad y eficiencia mejorada, encarna nuestra dedicación a la innovación y la sostenibilidad. Junto con Prevalon, nuestro objetivo es acelerar la adopción de soluciones de energía limpia en el continente americano y contribuir a un futuro más verde para todos".

Fundada en 2024 como una nueva marca del negocio de almacenamiento de energía en baterías de Mitsubishi Power Americas, Prevalon se dedica a proporcionar soluciones de almacenamiento de energía seguras e innovadoras para un futuro más sostenible.

Acerca de Prevalon Energy LLC

Compromiso, confiabilidad y experiencia son los ideales que guían nuestros procesos de toma de decisiones, filosofía de diseño y establecimiento de relaciones. Prevalon Energy LLC (Prevalon), una empresa conjunta de Mitsubishi Power Americas y EES, permite que las empresas puedan implementar soluciones energéticas flexibles y acelerar un futuro energético más sostenible. Con 10 años de experiencia global en almacenamiento de energía en baterías y más de 3 GWh de proyectos de almacenamiento de este tipo a escala de servicios públicos, Prevalon desarrolla una solución integral de almacenamiento de energía en baterías integrada que funciona durante todo el ciclo de vida de su proyecto y garantiza el rendimiento. Desde el diseño y la ingeniería hasta la integración de los sistemas de gestión de la energía, la puesta en servicio y los programas de mantenimiento a largo plazo, la plataforma de almacenamiento de energía en baterías de Prevalon satisface las demandas de su sistema energético hoy y en el futuro. Para obtener más información, visite PrevalonEnergy.com y síganos en LinkedIn.

Acerca de rept battero

REPT BATTERO Energy Co. Ltd. (abreviada como REPT), fundada en 2017, es la primera empresa en la que invierte TSINGSHAN Industry en el campo de las nuevas energías. En virtud de los ricos recursos de la mina de níquel de TSINGSHAN, REPT se centra en la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de baterías y aplicaciones a nivel de sistema, y ofrece soluciones de alta calidad para coches eléctricos a batería y almacenamiento de energía inteligente. En 2022, REPT se situó entre las 5 principales empresas de baterías de almacenamiento de energía en envíos mundiales y la segunda en cantidad de envíos nacionales de baterías de almacenamiento de energía para servicios públicos. La empresa está en vías de aumentar su capacidad total a más de 150 GWh en 2025. Para obtener más información, visite https://chinarept.com/en/ y LinkedIn.

