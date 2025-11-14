Prevén lluvias en el sur de Brasil y el norte de Argentina, lo que puede interrumpir siembras: LSEG

SANTIAGO, 14 nov (Reuters) - Lluvias significativas afectarán el sur de Brasil y la región pampeana argentina durante los próximos cinco días antes de que las condiciones se vuelvan más secas la próxima semana, según un pronóstico de LSEG, lo que podría interrumpir la siembra de cultivos en regiones agrícolas importantes.

CONTEXTO CLAVE

• La fase negativa de la Oscilación Antártica continuará alentando las precipitaciones en el norte de Argentina y el sur de Brasil durante los próximos 10-15 días.

• Argentina espera excedentes de lluvia de 10-20 milímetros en las Pampas central y oriental, con precipitaciones más intensas de hasta 30-40 milímetros en el norte de la región pampeana durante los próximos 2-3 días.

• El sur de Brasil verá lluvias significativas a principios de la próxima semana, con totales de 40-60 milímetros por encima de lo normal en Mato Grosso do Sul, Paraná y Santa Catarina.

• Las temperaturas en Argentina caerán entre 3-6°C por debajo de lo normal a finales de la próxima semana, mientras que Brasil experimentará una baja moderada de temperaturas en todo el país.

• Las tormentas intensas interrumpirán el progreso de la siembra y pueden causar anegamiento, aunque las condiciones secas de la próxima semana deberían reducir parcialmente los excedentes de humedad. (Por Juana Casas; Editado por Raúl Cortés Fernández)