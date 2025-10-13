Preventa iPhone Air comenzará en China tras aprobación de operadores telecomunicaciones de servicios eSIM

BEIJING, 13 oct (Reuters) - El iPhone Air de Apple estará disponible para pedidos anticipados en China a finales de esta semana, ya que los principales operadores de telecomunicaciones chinos han obtenido las autorizaciones reglamentarias para los servicios de eSIM, informó la empresa el lunes.

El iPhone Air, con un precio a partir de 7999 yuanes (US$1121,56), será el único modelo en China que contará con el apoyo de los proveedores de servicios para una eSIM, una SIM digital integrada en el dispositivo.

Las tres principales compañías de telecomunicaciones del país -China Mobile, China Telecom y China Unicom- recibieron el visto bueno de los reguladores para ofrecer servicios eSIM de prueba, informó el lunes un sitio web afiliado al Ministerio de Industria.

"¡Emocionado de anunciar que el iPhone Air estará disponible la próxima semana y que los pedidos anticipados comienzan este viernes 17 de octubre!", dijo Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple, quien se encuentra actualmente en Shanghái, en la plataforma china de redes sociales Weibo, semanas después del lanzamiento del iPhone 17 en el país.

(US$1 = 7,1320 yuanes chinos) (Reporte de Xiuhao Chen y Ryan Woo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)