La centrocampista española Aitana Bonmatí se presenta como la gran favorita a ganar este lunes el trofeo del Balón de Oro, un reconocimiento más que culminaría su excelente año, marcado por haber ganado las dos máximas competiciones de la temporada y por su papel protagonista en ambas.

La centrocampista del FC Barcelona y de la selección es prácticamente la favorita indiscutible a heredar el trono de su compañera y compatriota Alexia Putellas y alargar así el dominio del fútbol femenino nacional en este galardón, que podría tener además a otras futbolistas españolas en las posiciones destacadas.

Nadie ha hecho tantos méritos, individuales y colectivos como la de Sant Pere de Ribas, que en la temporada 2022-2023 levantó su segunda Liga de Campeones con el FC Barcelona y el histórico primer Mundial con la 'Roja', con el añadido de que en las dos competiciones fue elegida la mejor futbolista, prueba de su estado de forma y sus principales rivales para el galardón deberían venir por parte de alguna de sus compañeras del Barça o de la selección. Ya en 2021, Jennifer Hermoso secundó en la votación a Alexia Putellas.

Además, Aitana Bonmatí, que culminó la pasada campaña con los títulos de la Liga F y de la Supercopa de España, ya fue elegida el pasado mes de agosto la 'Mejor Jugadora de Europa', en una votación donde arrolló con 308 puntos, 200 más que la australiana Sam Kerr (88), por lo que parece complicado que alguien le pueda arrebatar su primer Balón de Oro, el tercer consecutivo para el fútbol femenino español y el cuarto en total tras el logrado por Luis Suárez en 1960.

La catalana, quinta en la pasada edición del premio, viajará a París con el resto de nominadas de la selección española pese a que al día siguiente juegan ante Suiza en un partido clave de la Liga de Naciones, en lo que podría ser una noche de dominio del fútbol nacional y el broche a un 2023 inolvidable.

Otras cinco españolas aspiran al 'top 5'

Junto a la catalana están seleccionadas sus compañeras Patri Guijarro, Salma Paralluelo y Mapi León, y Olga Carmona (Real Madrid) y Alba Redondo (Levante). Las tres primeras firmaron, por nivel y por trofeos, seguramente mejor año que cualquiera del resto de la lista, aunque la central aragonesa y la centrocampista balear no estuvieron en la conquista del Mundial por mantenerse firmes en su posición de no acudir a la selección por no considerar suficientes los cambios realizados tras el conflicto iniciado en septiembre de 2022.

Guijarro, de todos modos, resultó clave en el conjunto blaugrana durante la temporada y lo aderezó en la final de la Champions de Eindhoven (Países Bajos) con los dos goles que iniciaron la remontada ante el Wolfsburgo alemán y que la llevaron a ser elegida la 'MVP' del partido.

Además, la joven Salma Paralluelo es la otra futbolista de la lista que ha tenido un año sobresaliente y que se podría 'acercar' a Aitana Bonmatí, aunque su impacto individual puede ser menos poderoso pese a que anotó dos goles claves en el Mundial en los cuartos de final contra Países Bajos y en las semifinales ante Suecia. El título en Sidney la convirtió en la única jugadora en tener la triple corona mundialista ya que en agosto de 2022 ganó el Sub-20 y en noviembre de 2018 el Sub-17.

Goles importantes también anotó la madridista Olga Carmona. La lateral sevillana fue la autora del tanto que dio el histórico título ante Inglaterra en la final mundialista, que España alcanzó por otra diana clave suya en las semifinales, por lo que aspira también a quedar en posiciones destacadas.

Por otro lado, la delantera australiana Sam Kerr, tercera en las dos anteriores ediciones, podría ser la principal rival a colarse en este 'Top 3' después de otro año bastante sólido con las semifinales de la Liga de Campeones con el Chelsea y el cuarto puesto en el Mundial con su selección, además del doblete Liga y Copa con el conjunto londinense.

--lista de nominadas al balón de oro.

Aitana bonmatí (esp/fc barcelona).

OLGA CARMONA (ESP/Real Madrid).

Patricia guijarro (esp/fc barcelona).

MAPI LEÓN (ESP/FC Barcelona).

Salma paralluelo (esp/fc barcelona).

ALBA REDONDO (ESP/Levante).

Kadidiatou Diani (FRA/PSG, Lyon).

Linda Caicedo (COL/Real Madrid).

Rachel Daly (ING/Aston Villa).

Fridolina Rolfö (SUE/FC Barcelona).

Georgia Stanway (ING/Bayern).

Amanda Ilestedt (SUE/PSG/Arsenal).

Hayley Raso (AUS/Manchester City/Real Madrid).

Sophia Smith (USA/Portland Thorns).

Millie Bright (ING/Chelsea).

Hinata Miyazawa (JAP/MyNavi Sendai/Manchester United).

Lena Oberdorf (ALE/Wolfsburgo).

Daphne van Domselaar (HOL/Twente/Aston Villa).

Guro Reiten (NOR/Chelsea).

Sam Kerr (AUS/Chelsea).

Ewa Pajor (POL/Wolfsburgo).

Debinha (BRA/Kansas City Current).

Alexandra Popp (ALE/Wolfsburgo).

Yui Hasegawa (JAP/Manchester City).

Jill Roord (HOL/Wolfsburgo/Manchester City).

Katie McCabe (IRL/Arsenal).

Wendie Renard (FRA/Lyon).

Asisat Oshoala (NGA/FC Barcelona).

Mary Earps (ING/Manchester United).

Khadija Shaw (JAM/Manchester City).