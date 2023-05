(Previa) Alcaraz y Struff quieren abrochar una historia increíble en Madrid

El español, en una proyección insólita, defiende título ante un 'lucky loser'

El tenista español Carlos Alcaraz se mide este domingo (18.30) al alemán Jan-Lennard Struff en la final del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada, como vigente campeón y foco mundial del tenis por una carrera que, aunque joven, parece imparable.

El murciano aspira a repetir en la Caja Mágica, como hace dos semanas hizo en el Trofeo Conde de Godó de Barcelona, para ganar su cuarto Masters 1.000 y el décimo título en 13 finales los últimos dos años. La progresión de Alcaraz se mide en Madrid como en pocos sitios, de ganar su primer partido de esta categoría en 2021 a, un año después, vencer a Rafa Nadal y Novak Djokovic camino al título.

Del último escalón no se baja el joven español, aunque no todo han sido sonrisas, porque en su particular cuento de hadas, Alcaraz tuvo que lidiar con las lesiones como cierre del 2022 e inicio de este 2023. Sin embargo, este domingo, el pupilo de Juan Carlos Ferrero jugará su quinta final de la temporada, de seis torneos disputados, en busca de su cuarto título.

El de El Palmar tiene boquiabierto a todo el mundo por mentalidad, juego y físico a sus recién cumplidos 20 años. En su día, el viernes, Alcaraz se regaló otra final derrotando al croata Borna Coric con un 6-4, 6-3. El ídolo local lo hizo fácil durante estas dos semanas en la Manolo Santana, pero tuvo un camino exigente con Grigo Dimitrov, Alexander Zverev y Karen Khachanov.

"Sin querer ser el mejor nunca vas a ser nadie", dijo después de Coric. El murciano es igual de contundente dentro y fuera de la pista, convencido de su trabajo y posibilidades como para ponerse "en lo alto" de la lista de favoritos para ganar Roland Garros. Si hace el doblete en Madrid, puede sellar su regreso al número uno del mundo de cara a París con solo jugar un partido en Roma.

La racha del español se enfrenta a la rocambolesca historia de Struff, el 'lucky loser' mejor aprovechado de la ATP. El alemán cayó en la previa del torneo madrileño ante el ruso Aslan Karatsev y, once días después que una moneda al aire le metiera en el cuadro principal, derrotó al propio Karatsev para aspirar al título.

El alemán, de 33 años, jugará su primer final de un Masters 1.000, la segunda de su carrera tras la que perdió hace dos años en Múnich. Struff y Alcaraz se han visto las caras dos veces, dos encuentros apretados, con victoria del español el año pasado en Wimbledon y triunfo del alemán en Roland Garros 2021.

Pase lo que pase este domingo, el Mutua Madrid Open podrá presumir de lo nunca visto: un Alcaraz imparable triunfando de nuevo casa camino a una carrera de leyenda o un repescado Struff convirtiéndose en el primer 'lucky loser' que gana un título ATP Masters 1.000 desde que comenzó la serie en 1990.

