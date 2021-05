(Previa) Alonso y Sainz quieren brillar en su territorio

Los pilotos espa帽oles Fernando Alonso (Alpine) y Carlos Sainz (Ferrari) llegan con motivaci贸n extra a su carrera de 'casa', el Gran Premio de Espa帽a que se disputar谩 este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, cuarta cita del Mundial de F贸rmula 1 a la que Lewis Hamilton (Mercedes) llega como l铆der por delante de Max Verstappen (Red Bull).

En el caso de Alonso, ser谩 su primera carrera de F1 en suelo nacional desde 2018, cuando compiti贸 por 煤ltima vez con McLaren, aunque no podr谩 disfrutar del aliento de los 140.000 aficionados que sol铆an abarrotar las gradas del circuito barcelon茅s antes de la pandemia.

En su lugar, un millar de 'privilegiados', abonados del Circuit de Barcelona-Catalunya elegidos por azar, podr谩n animar a los dos pilotos espa帽oles, que afrontan la cuarta cita del campeonato con sensaciones opuestas tras lo ocurrido el pasado domingo en el Gran Premio de Portugal.

Sainz llega despu茅s de sufrir su primera decepci贸n desde que desembarc贸 en Ferrari, ya que, tras una muy buena calificaci贸n, su equipo fall贸 en la estrategia de los neum谩ticos y el madrile帽o ni siquiera logr贸 puntuar. "Sigo estando un pasito por detr谩s de donde me gustar铆a, pero no me preocupa lo m谩s m铆nimo", ha expresado antes de la prueba espa帽ola, consciente de que a煤n sigue en proceso de adaptaci贸n a la 'Scuderia'.

M谩s esperanzado llega Fernando Alonso tras las buenas noticias que cosech贸 en Portimao, a la inversa de Sainz, con una mala calificaci贸n y la sorpresa el domingo con un gran ritmo de carrera que le situ贸 en la pelea con McLaren por ser el mejor equipo de la zona media. Montmel贸, un circuito donde es dif铆cil adelantar, pondr谩 a prueba la mejor铆a de Alpine.

Hamilton, rey de montmel贸

En cuanto a la pelea por la victoria, Hamilton y Verstappen se han repartido las dos primeras posiciones en todas las carreras del presente Mundial, pero lidera el ingl茅s con ocho puntos de ventaja tras su triunfo en el asfalto luso.

Adem谩s, el heptacampe贸n mundial vuelve con plena confianza a un circuito donde se ha erigido en dictador durante el 煤ltimo lustro y acumula ya cuatro victorias consecutivas. De hecho, el propio Verstappen fue en 2016 el 煤ltimo piloto ganador antes de que su rival por el t铆tulo empezar谩 su racha barcelonesa.

Por detr谩s de este mano a mano por el campeonato, la tercera posici贸n es para el sorprendente Lando Norris (McLaren), ya a 32 puntos del liderato y cinco por delante de Valtteri Bottas (Mercedes), que un a帽o m谩s empieza a descolgarse de la pelea demasiado punto. Cierra el 'Top 5' Charles Leclerc, quien dobla en puntos a un Sainz decidido a reivindicarse en su pa铆s. En el pron贸stico del clima, cielos despejados y temperaturas suaves en torno a los 20 grados.

--programa del gran premio de espa帽a.

-viernes.

Primera sesi贸n de libres 11.30 - 12.30.

Segunda sesi贸n de libres 15.00 - 16.00.

-s谩bado.

Tercera sesi贸n de libres 12.00 - 13.00.

Sesi贸n de calificaci贸n 15.00 - 16.00.

-domingo.

Carrera 15.00.

Europa Press