Griezmann quiere aguar la fiesta del Athletic

Los 'leones' reciben en San Mamés al Atlético de Madrid el día de la clausura del 125 aniversario del club bilbaíno

MADRID, 15 Dic. 2023 (Europa Press) -

Athletic Club y Atlético de Madrid miden sus fuerzas este sábado (16.15 horas) en San Mamés, para un partido en el que los 'leones' querrán clausurar el 125 aniversario del club con una victoria que les garantice acabar el 2023 en posiciones europeas, mientras que el equipo de Diego Pablo Simeone busca sumar tres puntos con los que dormiría a cuatro del líder Girona FC y a dos del Real Madrid.

El Athletic recibe a un rival en una jornada festiva para los bilbaínos, que clausuran dicha efeméride. Un encuentro especial para ambos debido a que el origen del club colchonero está estrechamente ligada al bilbaíno, y en el que el Atlético de Madrid intentará lograr una victoria que lo acerque a la cúspide liguera.

Los pupilos del 'Cholo' Simeone se encuentran a siete puntos del Girona y a cinco del Real Madrid. Por ello una victoria en San Mamés, campo en el que solo han conseguido el triunfo en Liga en una de sus últimas cinco visitas, les permitiría presionar tanto a catalanes como merengues. No será una empresa fácil para los colchoneros, que tendrán enfrente a un equipo que encadena siete citas como local sin perder y que ha sumado 17 de los últimos 21 puntos en juego en San Mamés.

Eso sí, los madrileños contarán con el factor Antoine Griezmann. El delantero galo tiene a los 'leones' como su víctima más propicia, y firmó su primera gran noche como rojiblanco en la capital del bocho en la jornada 16 de la temporada 2014/15 gracias a un 'hat-trick' ante los vascos.

En total, desde que debutara en 2009 como profesional en la Real Sociedad, Griezmann se ha enfrentado al Athletic en 30 ocasiones, habiendo visto puerta ante ellos 14 veces, más que ante cualquier otro rival. Por ello, Ernesto Valverde destacaba en la previa del partido que su equipo deberá prestar especialmente atención al '7'.

Por otro lado, los pupilos de Simeone tendrán la oportunidad, en una de las grandes plazas del fútbol español, de dar un puñetazo encima de la mesa a domicilio, su gran asignatura desde el comienzo de temporada. Lejos de los números sobresalientes que presentan en el Metropolitano, donde han sumado el 100% de los puntos en juego, el Atlético está viendo cómo se alejan sus rivales en la lucha por el título por su quehacer lejos de Madrid.

Desde que comenzó LaLiga EA Sports, los rojiblancos han disputado siete encuentros a domicilio, logrando la victoria en tan solo tres de los encuentros. Además, en sus dos últimas visitas, Las Palmas y Barcelona, cayeron derrotados. En caso de volver a hacerlo en San Mamés, igualarían su peor racha de derrotas lejos de su público desde diciembre de 2021 cuando encadenaron tres derrotas ante Real Madrid, Sevilla y Granada, respectivamente.

En frente tendrán a un Athletic que se encuentra inmerso en su segundo mejor arranque de Liga en el siglo XXI. Los de Valverde son quintos en la tabla con 29 puntos, y un triunfo les permitiría acabar la jornada a dos puntos del Atlético de Madrid, o lo que es lo mismo, de los puestos de Liga de Campeones. Además, los vizcaínos vienen ganar a Celta y Rayo Vallecano en San Mamés consiguiendo anotar 4 goles en ambos partidos, y tan solo se quedaron sin marcar como locales en el estreno liguero ante el Real Madrid.

A nivel individual, Valverde cuenta con un gran momento de sus jugadores de ataque. Ante su público, Gorka Guruzeta, los hermanos Iñaki y Nico Williams y Oihan Sancet, han anotado 12 goles y repartido seis asistencias. Uno números ofensivos brillantes para un conjunto que es el máximo goleador de la competición como local con 22 tantos, seis de ellos de Guruzeta, que es el máximo goleador de Primera División ante su público.

En el apartado de bajas, el Athletic llega muy mermado al choque debido a las ausencias de los lesionados Ruiz de Galarreta, Óscar De Marcos, Dani García y Yeray Álvarez, y del enfermo por gripe Iker Muniain. Aunque recupera a Mikel Vesga, que sufrió una lesión en el calentamiento previo al Athletic vs Rayo Vallecano, y que no pudo ser de la partida ante el Granada. En su lugar, Yuri Berchiche -desplazando a Iñigo Lekue al lateral diestro- y el anteriormente mencionado Mikel Vesga, apuntan a ser las novedades en un once de Valverde en el que repetirían los cuatro de arriba.

Por su parte, el Atlético de Madrid, que viaja a Bilbao con toda la plantilla a excepción de los lesionados Pablo Barrios y Thomas Lemar, podría realizar rotaciones para dar descanso a un equipo que va a acumular cuatro partidos en menos de 10 días. En esas, jugadores como Roro Riquelme, Marcos Llorente o César Azpilicueta podrían contar con minutos como titulares en San Mamés.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones:

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Lekue, Vivian, Paredes, Yuri; Ander Herrera, Vesga; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Atlético de madrid: oblak; nahuel molina, giménez, witsel, azpilicueta, riquelme; llorente, koke, de paul; morata y griezmann.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C. Extremeño).

--ESTADIO: San Mamés.

--HORA: 16.15/Movistar LaLiga.