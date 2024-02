Athletic Club y Mallorca abrirán este viernes en San Mamés la jornada 23 de LaLiga EA Sports, un encuentro en el que 'los leones' buscaran reencontrarse con la victoria en liga tras dos partidos sin ganar, mientras que el Mallorca necesita los tres puntos para alejarse de los puestos de descenso, y todo ello en la antesala de la ida de semifinales de Copa que disputarán ambos equipos entre semana ante Atlético de Madrid y Real Sociedad, respectivamente.

El Athletic se enfrenta al Mallorca en San Mamés (21.00) en un duelo marcado por la ida de semifinales de la Copa del Rey que tendrán que afrontar ambos entre semana -el martes ante la Real Sociedad en el caso del Mallorca, y el miércoles frente al Atlético de Madrid en el del Athletic- encuentros muy especiales para ambos que pueden marcar las alineaciones de Ernesto Valverde y Javier Aguirre.

Los de Ernesto Valverde necesitan volver a la senda de la victoria si no quieren ver como los puestos Champions se alejan demasiado y sus rivales comienzan a amenazar por detrás. Más aún teniendo en cuenta que los rojiblancos solo han sacado uno de los últimos seis puntos en LaLiga EA Sports, lo que ha provocado que se encuentren a cinco puntos de los puestos de Liga de Campeones.

Sin embargo, para poner fin al pequeño bache, el Athletic vuelve a disputar un encuentro liguero en San Mamés 20 días después de vencer en el derbi a la Real Sociedad. Una localía que sienta muy bien a los de Valverde, que encadenan siete triunfos consecutivos y 12 partidos sin caer derrotado entre todas las competiciones. Además, con 27 tantos en 11 partidos son el segundo equipo de la Liga que más goles celebra ante sus aficionados.

Por su parte, el Mallorca, que afrontará su primera semifinal copera en 15 años el próximo martes, llega a Bilbao inmerso en una mala racha liguera, donde no ha conseguido ganar ninguno de sus últimos cuatro compromisos. Un bajón de rendimiento propiciado, entre otros motivos, por la acumulación de partidos provocada por la competición copera.

Unos números que empeoran aún más en la competición doméstica cuando se trata de jugar lejos de Son Moix. Como visitantes, los de Aguirre solo han conseguido una victoria en Liga, y son ya ocho las jornadas en las que no han conseguido ganar lejos de su público, y en las que tan solo han logrado sumar tres de 24 puntos posibles.

En cuanto al histórico entre ambos equipos en enfrentamientos en San Mamés, los baleares no ganan en el feudo rojiblanco desde la temporada 2009-10, cuando se impusieron por 1-3 gracias a los goles de Chori Castro, Nunes y Aritz Aduriz. Desde entonces, seis partidos ligueros y uno de Copa que se saldaron con seis victorias locales y un empate.

Sin embargo, los de Aguirre son un rival que le ha dado muchos problemas al Athletic, que no ha sido capaz de sacar la victoria ante los bermellones desde que el mexicano se hiciera cargo del equipo. De hecho, los rojiblancos solo han sido capaces de anotarles un gol, que llegó de penalti en el minuto 96' de partido. Por ello, conseguir la victoria será un reto para los vizcaínos, mientras que el Mallorca intentará seguir siendo la criptonita de los de Valverde.

En lo deportivo, Ernesto Valverde recupera a Ruiz de Galarreta, ex del Mallorca, aunque su presencia en la alineación es poco probable. El que apunta a volver a la alineación en la medular es Beñat Prados, que no disputó ni un solo minuto ante el Cádiz, así como los Williams, Sancet y Guruzeta, que no coinciden de inicio desde el 20 de diciembre.

Por su parte, Aguirre tendrá a su disposición a la totalidad de la plantilla a excepción del lesionado Maffeo, entre ellos, los recién llegados Nacho Vidal y Radonjic, que podrían debutar en San Mamés. En cuanto al once, el mexicano podría introducir rotaciones a jugadores habituales como Muriqi o Samú Costa, dando entrada a Larin o Mascarell.

--horarios de los partidos jornada 23 lalaiga ea sports.

-viernes 2.

Athletic Club - Mallorca. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 21.00.

-sábado 3.

Valencia - Alemería. Muñiz Ruíz (C.Gallego) 14.00.

Granada - Las Palmas. Busquets Ferrer (C.Balear) 16.15.

Alavés - Barcelona. Martínez Munuera (C.Valenciano) 18.30.

Girona - Real Sociedad. Gil Manzano (C.Extemeño) 21.00.

-domingo 4.

Villarreal - Cádiz. González Fuertes (C.Asturiano) 14.00.

Osasuna - Celta. Alberola Rojas (C.c-manchego) 16.15.

Real Betis - Getafe. Pulido Santana (C.Las Palmas) 18.30.

Real Madrid - At. de Madrid. Sánchez Martínez (C.Murciano) 21.00.

-lunes 5.

Rayo Vallecano - Sevilla. Hernández Maeso (C.Extremeño) 21.00.