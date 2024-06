(Previa) Atlético de Madrid-Villarreal, duelo decisivo por Champions y descenso en la jornada 30 de la Liga F

El duelo entre Atlético de Madrid y Villarreal CF protagonizará la 30ª y última jornada de la Liga F 2023/24, en la que se decidirá la tercera posición y el segundo equipo descendido a la Primera RFEF, pelea que se dirimirá este sábado por la mañana en horario unificado.

El equipo rojiblanco, que vio reducida su ventaja tras empatar ante el Sevilla FC en la anterior jornada (1-1), se medirá al Villarreal en Alcalá de Henares en un enfrentamiento que pretende ganar para sellar su clasificación para la previa de la próxima edición de la Liga de Campeones, ante un rival que debe ganar para asegurar su salvación.

Las opciones de las de Arturo Ruiz pasan por vencer al 'Submarino Amarillo' para cerrar esa clasificación europea y no depender del resultado del Levante UD, situado a un punto, en su encuentro. Mientras, el Villarreal logrará la salvación si vence, también si empata pero no gana el Granada, e incluso si pierde su partido y el equipo nazarí no recupera la diferencia general de dos goles.

El Levante UD vs Madrid CFF será la otra cita que dirima el tercer puesto. Las cuentas para las pupilas de José Luis Sánchez Vera pasan por ganar su partido y que el Atlético de Madrid no lo haga ante el Villarreal. Otra opción que podría valer a las 'granotas' es empatar ante el Madrid CFF, siempre y cuando pierda el equipo colchonero.

Pendientes del resultado de las villarrealenses estará el Granada, que debe vencer ante el Eibar para seguir soñando con la permanencia en la Liga F. Un empate en Ipurua no valdría a las nazaríes para salvarse si el Villarreal no pierde por al menos dos goles, y una derrota las mandaría directamente a Primera RFEF.

Implicados en el descenso también están el Real Betis Balompié y el Levante Las Planas. Con ese objetivo de evitar el descenso, el equipo verdiblanco buscará puntuar ante el Costa Adeje Tenerife para respirar tranquilo; incluso podría salvarse perdiendo, siempre que Granada o Villarreal no ganen sus compromisos.

El Levante Las Planas jugará ante la Real Sociedad en Zubieta con el objetivo de puntuar para amarrar la salvación matemáticamente. Solo una derrota suya combinada con el triunfo de Villarreal y Granada haría que sus huesos acabasen en la segunda categoría del fútbol nacional.

Por su parte, el campeón FC Barcelona cerrará una temporada de ensueño, habiendo conquistado los cuatro títulos conquistados (Liga F, Copa de la Reina, Champions League y Supercopa de España), visitando al Valencia CF en el Estadio Antonio Puchades.

Mientras tanto, el Athletic despedirá sobre el césped del Estadio de San Mamés y con un homenaje a tres de sus leyendas, pues Garazi Murúa, Yulema Corres y Eunate Arraiza dejarán el club de Bilbao tras más de 10 temporadas siendo 'leonas'. El Sevilla será el rival del conjunto bilbaíno en el partido que echará el cierre a esta campaña 2023/24.

Para abrir boca a dicha despedida, el Real Madrid inauguró este viernes la jornada 30 con un triunfo por 1-4 frente al Sporting de Huelva. Los goles de Olga Carmona (32') y Signe Bruun (42') encauzaron la buena cosecha madridistas en el campo de fútbol del CD Lamiya.

Bruun repitió gol en el minuto 53, Naomie Feller marcó el 0-4 mediada la segunda parte del partido y Patricia Hmirova anotó el tanto del honor para el equipo onubense en la recta final. Colista terminó el Sporting esta temporada, con solo nueve puntos, y subcampeón liguero concluyó el Real Madrid, con 73 puntos.

Europa Press