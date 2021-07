(Previa) Brasil y Argentina no quieren sorpresas ante Chile y Ecuador

Los cuartos de final de la Copa América arrancan este viernes con el partido entre Perú y Paraguay, al que le seguirán el Brasil-Chile, ya el sábado de madrugada, y el domingo el Uruguay-Colombia y el Argentina-Ecuador, que cerrará la primera ronda eliminatoria del torneo.

Gran parte de la atención mediática está puesta en Brasil y Argentina, grandes favoritas y que no pueden fallar a estas alturas. Eso sí, en la 'canarinha' están en velo con su defensa, con hasta tres zagueros --Militao, Ortiz y Renan Lodi-- entre algodones antes de verse las caras con Chile.

Con Neymar descansado, pues no jugó la última jornada de la fase de grupos en el empate ante Ecuador (1-1), el combinado de Tite buscará de nuevo llevar la iniciativa y, como líder de su Grupo B, superar a una Chile que decepcionó con una única victoria en su Grupo A.

Un grupo liderado por la Argentina de Leo Messi. Por primera vez en incontables años, el '10' no es blaugrana, no es del Barça. No ha renovado y es agente libre, aunque en Barcelona aseguran que el acuerdo es inminente. Lo cierto es que afronta esta cita como albiceleste más internacional, récord ya superado, y centrado al cien por cien en buscar esta Copa América.

Los argentinos se miden a Ecuador, que arrancaron un punto a Brasil en su último choque y quieren dar la campanada sacando lo mejor de Enner Valencia, su referencia ofensiva. Los 'che', por contra, llegan bien al choque tras golear a Bolivia con doblete de un Messi inspirado.

Antes de este duelo, Uruguay y Colombia juegan unos cuartos de final bien igualados. Uruguay, segunda tras Argentina, no está teniendo demasiado acierto ofensivo y lo necesitará ante una Colombia que pagó caro el perder ante Perú, y que puso en aprietos a Brasil (1-2).

Ajustado también estará el duelo inaugural de estos cuartos de final, el de Perú contra Paraguay. Los peruanos vienen demostrando una gran fortaleza y juego en lo que va de Copa América, solo superados por Brasil en su grupo, y tienen cierta ventaja sobre el combinado paraguayo, basado en un bloque compacto pero sin ninguna estrella que ejerza de faro.

--cuartos de final copa américa.

-viernes.

Perú - Paraguay 23.00 horas.

-sábado.

Brasil - Chile 2.00 horas.

-domingo.

Uruguay - Colombia 0.00 horas.

Argentina - Ecuador 3.00 horas.

Europa Press