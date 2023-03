(Previa) Cádiz y Getafe miden su impulso por la permanencia

Cádiz y Getafe se enfrentan este viernes (21.00 horas) en el Estadio Nuevo Mirandilla en un duelo correspondiente a la jornada 25 de LaLiga Santander, en el que ambos conjuntos medirán su impulso e ímpetu por una de las permanencias más ajustadas de los últimos años, con el temor a hundirse de nuevo en el pozo del descenso, después de que ambos conjuntos lleguen al clave encuentro con dinámicas positivas.

Andaluces y madrileños afrontan un encuentro en el que llevarse la victoria podría suponer un refuerzo moral y de confianza, además de los tres puntos, inmersos en un grupo de hasta siete equipos separados por solo tres puntos entre el duodécimo -Celta- y el decimoctavo -Almería-. Por ello, despegarse de la zona roja se convierte en una obsesión a 'vida o muerte', ya con el paso de las jornadas apretando.

El Cádiz, decimoquinto con 26 puntos y que consiguió arañar un meritorio y trabajado empate (0-0) ante la Real Sociedad en el Reale Arena, regresa al Nuevo Mirandilla, donde no pierde desde septiembre del año pasado. Convertido en un feudo prácticamente inconquistable, donde solo el equipo 'txuri-urdin', el Athletic y el Barça han ganado esta temporada.

Además, encadenan nueve partidos sin perder en casa, con victorias -no enlazaba tres triunfos seguidos como local desde la temporada la temporada 1990-1991- y sin goles en contra en los tres más recientes -Rayo (1-0), Mallorca (2-0) y Girona (2-0)-. Una fortaleza que esperan prolongar este fin de semana ante el conjunto 'azulón', para coger carrerilla de cara a sus próximos compromisos cruciales. Y es que después se enfrentarán a Almería y Sevilla, ahora con un punto menos en la tabla.

"Solo pensamos en el partido del Getafe, que va a ser muy complicado. Son muy ganadores en duelos, tiene un equipo con jugadores muy contrastados. Tiene futbolistas con las ideas muy claras. Llegan en un gran momento y saben que se van a encontrar a un buen Cádiz. Debemos tener paciencia en el césped, picar piedra y sacar provecho a todo ese trabajo", analizó Sergio González en rueda de prensa.

Los andaluces recibirán al Getafe con la baja de larga duración de Ocampo, por una lesión en el ligamento cruzado anterior. Además, Garrido, Zaldua, Cala, Chust y Mbaye tampoco están disponibles. Con Fali apto para ser titular, el técnico dispondría de su habitual 4-4-2 con la principal duda de quien acompañará a Escalante en el medio, con las opciones de San Emeterio y Alcaraz. Mientras que la baja del uruguayo obligaría a desplazar a Álex Fernández a la izquierda, con Roger Martí y Guardiola en ataque.

El getafe, obligado a mejorar lejos del coliseum

El Getafe viaja a la ciudad andaluza con la confianza reforzada tras sumar ante el Girona su segundo triunfo (3-2) en las últimas tres jornadas. Tres puntos que confirmaron su inercia positiva -solo una derrota en los últimos cinco encuentros- y les permitió abandonar el descenso de manera momentánea. Así, han sumado 8 de los últimos 15 puntos en juego, antes de afrontar el duelo en el Nuevo Mirandilla y después recibir al Sevilla, dos rivales directos.

Sin embargo, el rendimiento 'azulón' fuera de casa deja que desear en las últimas semanas, puntuando solo en una de sus últimas cuatro salidas domésticas -un empate (1-1) en el Metropolitano- y cayendo ante Almería, Sevilla, Barça y Villarreal. Y es que no celebran tres puntos lejos del Coliseum Alfonso Pérez desde finales de octubre, cuando se impuso (0-1) al colista Elche.

"No hay fórmulas mágicas. Ya no es una alarma del entrenador, la afición o la prensa, ya es una amenaza real y hay que reaccionar con los instintos de cada uno. No nos gustó la primera vuelta y nos propusimos entre todos cambiar eso. De momento está cambiando, pero no debemos relajarnos", valoró Quique Sánchez Flores en la previa.

Después de que se cayera del once y la convocatoria instantes antes del duelo ante el Girona, Mauro Arambarri sigue siendo la gran duda en el Getafe. Su ausencia daría continuidad a un entonado Algobia en un sistema con tres centrales, Portu por la izquierda y Damián Suárez y Gastón opositando en el carril derecho. Maksimovic y Aleñá o Munir completarían el centro del campo, mientras la dupla Mayoral-Ünal, que suma 16 goles en Liga, parece inamovible para Sánchez Flores.

--horarios jornada 25 de laliga santander.

-Viernes 10 de marzo.

Cádiz - Getafe. Hernández Hernández (C. Las Palmas) 21.00.

-sábado 11.

Real Madrid - RCD Espanyol. Figueroa Vázquez (C. Andaluz) 14.00.

Elche - Real Valldolid. Díaz de Mera Escuderos (C. C-manch) 16.15.

RC Celta - Rayo Vallecano. Pulido Santana (C. Las Palmas) 18.30.

Valencia - Osasuna. Iglesias Villanueva (C. Gallego) 21.00.

-domingo 12.

Mallorca - Real Sociedad. Martínez Munuera (C. Valenciano) 14.00.

Sevilla - Almería. De Burgos Bengoetxea (C. Vasco) 16.15.

Villarreal - Real Betis. Ortiz Arias (C. Madrileño) 18.30.

Athletic Club - FC Barcelona. Gil Manzano (C. Extremeño) 21.00.

-lunes 13.

Girona - Atlético de Madrid. Melero López (C. Andaluz) 21.00.

Europa Press