Previa del AC Milan - Atlético de Madrid

El Atlético vuelve a San Siro con la alarma encendida

MADRID, 27 Sep. 2021 (Europa Press) -

El Atlético de Madrid visitará este martes al AC Milan (21.00 horas) en la segunda jornada de la Liga de Campeones, su primer retorno a San Siro desde que perdió la final europea de 2016 que afronta con la primeras alarmas encendidas tras encajar su primera derrota de la temporada en Vitoria.

Hace cinco años, solo la tanda de penaltis perdida ante el Real Madrid privó al equipo colchonero de conquistar su primera Champions en el estadio milanés. "Solo pensamos en el presente", zanja Diego Pablo Simeone, apartando cualquier tipo de nostalgia antes de un duelo que se barrunta decisivo para el futuro de su equipo.

El empate en la primera jornada ante el Oporto (0-0), sumado al triunfo del Liverpool sobre el propio Milan (3-2), convierte este enfrentamiento en un duelo directo por la segunda plaza entre rojiblancos y 'rossoneri'.

El Atlético no llega en un buen momento y sigue dando muestras de que su estelar proyecto, lleno de talento ofensivo, aún tiene muchas piezas por encajar. En tres de sus cuatro últimos partido ni siquiera ha logrado marcar y viene de caer contra el Alavés (1-0) tras una actuación más que discreta. La victoria se antoja vital no sólo para enderezar el rumbo europeo sino también para llegar con ánimos renovados al duelo del sábado ante el FC Barcelona.

Dentro de esta dudas inscribe su nombre Antoine Griezmann, que aún no se ha estrenado en su segunda etapa en el club. "No me preocupa que Griezmann no chute o marque, llegará", le arropa el capitán Koke Resurrección, que podría ser una de las novedades sobre el césped de San Siro.

El mediocentro ya está recuperado al igual que Thomas Lemar, que también se lesionó en el partido contra el Oporto, y ambos podrán estar de vuelta en la medular. Además, también vuelve Joao Félix tras cumplir una sanción que le ha impedido jugar en dos jornadas ligueras, por lo que Simeone tiene a toda su plantilla disponible. El portugués, el mencionado Griezmann y Ángel Correa opositan al puesto de acompañante de Luis Suárez en ataque.

Sin ibrahimovic

Por su parte, el Milan dejó una buena impresión en su vuelta a la Champions pese a su derrota, ya que ganaba al descanso en Anfield (1-2) antes de que el Liverpool remontara en la segunda mitad para acabar apropiándose del triunfo.

El segundo club más laureado en la historia de la Copa de Europa -siete títulos- sigue progresando en su proceso de retorno a la élite continental y llega en un buen momento de forma, segundo clasificado en la Serie A, donde solo ha concedido un empate en seis jornadas frente a la Juventus.

El gran activo del equipo entrenado por Stefano Pioli es el español Brahim Díaz, máximo goleador del equipo en este arranque de temporada y sumando cada vez más méritos para volver algún día al Real Madrid, club que lo tiene cedido en el Milan hasta 2023.

Por contra, sigue de baja Zlatan Ibrahimovic en un equipo donde ya empieza a despuntar otro delantero mucho más joven, Daniel Maldini, tercer eslabón de la cadena familiar después de su abuelo Cesare y su padre Paolo, dos grandes símbolos históricos del AC Milan a los que aspira a emular.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones.

AC MILAN: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim, Rafael Leao; y Rebic.

Atlético de madrid: oblak; trippier, giménez, hermoso, lodi; koke, kondogbia, llorente, carrasco; correa y luis suárez.

--ÁRBITRO: Cüneyt Çakir (TUR).

--ESTADIO: San Siro.

--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.