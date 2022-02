Previa del Athletic Club - Valencia

San Mamés quiere volver a ser decisivo

El Athletic espera aliarse con su afición y su estado de forma para coger una buena ventaja ante un irregular Valencia

MADRID, 9 Feb. 2022 (Europa Press) -

El Athletic Club buscar√° este jueves (21.30 horas) una √ļltima alianza copera con San Mam√©s para encarrilar su billete a su tercera final consecutiva de la Copa del Rey ante un Valencia que afronta tambi√©n ilusionado la cita, aunque con s√≠ntomas de menor fiabilidad en la actualidad.

Nadie apea al conjunto vizca√≠no del torneo del 'k.o' desde que lo hiciera el Sevilla en los octavos de final de la temporada 2018-2019, precisamente la que vio coronarse a los 'che' por octava vez y con Marcelino Garc√≠a Toral en su banquillo. Esa fortaleza ha demostrado una vez m√°s su pasi√≥n copera, que ha sido llevada casi al l√≠mite en esta edici√≥n en la que los 'Leones' vuelven a so√Īar con acabar con su sequ√≠a de casi cuatro d√©cadas.

Desde que ganase la final de 1984, en el a√Īo del doblete con Javier Clemente, el Athletic no ha vuelto a levantar este trofeo que ha conquistado en 23 ocasiones. No ha sido por no ponerle empe√Īo, sobre todo en este siglo XXI, donde ya ha alcanzado cinco finales, pero todas sin √©xito. Ahora busca la tercera seguida, algo al alcance de pocos, salvo del FC Barcelona, en los √ļltimos a√Īos, aunque enfrente va a tener a un duro rival que pese a no estar tan entonado, sabe competir y a√ļn tiene la carta de Mestalla en la vuelta.

Marcelino García también es buen conocedor del ambiente que reinará ya casi dentro de un mes en su antiguo estadio, por lo que tratará de viajar allí con la mayor ventaja posible ante el equipo de José Bordalás, con el que parece mantener una rivalidad que va más allá de lo deportivo.

Las m√°gicas noches contra el FC Barcelona y contra el Real Madrid, adem√°s de su victoria en la Supercopa de Espa√Īa ante el Atl√©tico de Madrid, evidencian el gran momento por el que pasa el conjunto vasco, que se presentar√° con el deseo de firmar otra buena funci√≥n. Cuatro victorias consecutivas tras batir al Espanyol y siete victorias de nueve posibles en este 2022 le dan, de momento, la etiqueta de 'favorito'.

El técnico asturiano se quejó del menor tiempo de descanso respecto al Valencia por tener que jugar el pasado lunes, mientras que su rival lo hizo un día antes, pero en el triunfo en casa ante el Espanyol exprimió al máximo las rotaciones y sólo repitieron tres jugadores del once que batió al Real Madrid la semana pasada, de cara a tener la batería lo más cargada posible para un choque que exigirá lo máximo en lo físico porque los equipos de Bordalás no suelen dar tregua.

As√≠, descansaron Iker Muniain, I√Īaki Williams, √ďscar de Marcos, Yuri Berchiche, Yeray √Ālvarez y Mikel Vesga, los cuales volver√°n a la titularidad para un equipo que √ļnicamente podr√≠a tener la duda de quien ser√° la pareja atacante del mayor de los Williams. Oihan Sancet volvi√≥ el lunes y demostr√≥ su buen idilio con el gol, lo que podr√≠a darle ventaja sobre la veteran√≠a y experiencia de Ra√ļl Garc√≠a. La √ļnica baja confirmada es √Ālex Petxarroman, positivo por COVID.

Bordalás, pendiente de guillamón

Por su parte, el Valencia acude a esta cita despu√©s de un camino mucho m√°s asequible en la Copa del Rey, pero que ha salvado sin ofrecer una solvencia que no ha terminado de aparecer durante esta temporada. Tras eliminar al Utrillas, necesit√≥ la pr√≥rroga ante el Arenteiro, la roz√≥ ante el Cartagena, bati√≥ por la m√≠nima al Atl√©tico Baleares y sufri√≥ en Mestalla ante el C√°diz. De hecho, sus √ļnicas alegr√≠as de 2022 han sido en esta competici√≥n.

Y es que los 'che' no consiguen dar con la tecla, sobre todo en algo de lo más le gusta a su técnico y que es la fortaleza defensiva. El conjunto valencianista concede demasiado y deberá mejorar para llegar con todas las opciones intactas al partido de vuelta.

Bordalás tiene más dudas que Marcelino García y principalmente está a la espera de saber si podrá contar con Hugo Guillamón, operado de una fractura nasal el lunes y que no se sabrá si podrá ser de la partido, eso sí, con máscara. En el caso de que no pueda, Ilaix Moriba debería formar el medio con Carlos Soler, mientras que parece que el alicantino optará por la pareja Foulquier-Correia para intentar contener el impacto de Muniain. Arriba, todo hace indicar que lo consagrará a la velocidad de Bryan Gil, Gonzalo Guedes y Hugo Duro.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones.

ATHLETIC CLUB: Agirrezabala; De Marcos, Yeray, √ć√Īigo Mart√≠nez, Yuri; Berenguer, Dani Garc√≠a, Vesga, Muniain; Sancet y Williams.

VALENCIA: Jaume; Correia, Alderete, Diakhaby, Gayà; Foulquier, Moriba, Soler, Bryan Gil; Guedes y Hugo Duro.

--√ĀRBITRO: Munuera Montero (C.Andaluz).

--ESTADIO: San Mamés.

--HORA: 21.30/Telecinco y DAZN.