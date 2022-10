Previa del Atlético de Madrid - Girona

El Atlético busca recuperar la autoestima

Los de Simeone, tras su nueva derrota europea, esperan firmar ante el Girona su segundo triunfo liguero consecutivo

MADRID, 7 Oct. 2022 (Europa Press) -

El Atlético de Madrid busca levantar cabeza este sábado en el Cívitas Metropolitano ante el Girona (16.15 horas/Movistar LaLiga) tras su nuevo tropiezo europeo, un partido de LaLiga Santander en el que los de Diego Pablo Simeone quieren devolver la ilusión a su afición, poner fin a su irregular racha de resultados y mantenerse en posiciones continentales.

El 2-0 encajado en el Jan Breydel devolvió las dudas a un equipo que parecía haber reconducido su camino con una sólida victoria en el Sánchez-Pizjuán (0-2). "Debemos generar en el campo entusiasmo e ilusión, y este sábado tenemos una oportunidad para jugar en nuestra casa y ante nuestra gente, a la que necesitamos", advirtió el 'Cholo'.

En 'Champions', el equipo consiguió brindarle un triunfo a su hinchada, pero tras superar al Oporto cayó ante el Bayer Leverkusen y ante el Brujas, dos resultados que ponen en peligro su continuidad en Europa. En LaLiga, el equipo registra sus peores números tras las siete primeras jornadas en cuatro años: cuatro victorias, un empate y dos derrotas.

El tropiezo en Bélgica supuso su tercera derrota en los últimos cuatro enfrentamientos, con el triunfo ante el Sevilla -tras su derrota en el derbi madrileño (1-2)- como único alivio. Aun así, ocupa la quinta posición de la tabla con 13 unidades, las mismas que la 'aspirante' Real Sociedad, a dos de la 'zona Champions' y a seis del líder FC Barcelona.

Por eso, el pánico todavía no se apodera del equipo, aunque sí hay inquietud, por lo que una segunda victoria liguera consecutiva podría ayuda a despejar las dudas, sobre todo por medirse a un recién ascendido que es más 'asequible' lejos de Montilivi, pero que será atrevido fiel a lo que dispone su técnico.

Marcos Llorente y Felipe, ambos con lesiones musculares en el muslo, se sumaron estos días a la enfermería colchonera, donde también se encuentra Sergio Reguilón. El uruguayo José María Giménez, que tuvo que ser sustituido ante el Brujas por unas leves molestias, no tendrá problemas para jugar y formará en el centro de la zaga junto a Stefan Savic, con Nahuel Molina y Reinildo por las bandas.

La principal duda será quién ocupará el puesto de Llorente, para lo que Simeone podría apostar por dar entrada a Ángel Correa o a Antoine Griezmann -ya liberado de la amenaza de la opción de compra de 40 millones tras un acuerdo de los rojiblancos con el Barça- o incluso cambiar el esquema para alinear al portugués Joao Félix, suplente ante Sevilla y Brujas. Arriba, Álvaro Morata, el único jugador colchonero que ha marcado en más de un triunfo liguero atlético esta campaña, lideraría el peligro local junto al brasileño Matheus Cunha.

El girona, en busca del primer triunfo ante el atlético

Enfrente, los rojiblancos se encontrarán con un Girona ante el que no han perdido ninguno de los cuatro partidos de LaLiga Santander disputados hasta el momento entre ambos -una victoria y tres empates- y que ha caído en sus últimos ocho compromisos como visitante en la competición doméstica.

Los de Míchel son decimoterceros con siete puntos, tres sobre la zona de descenso y a seis de la zona europea, pero su marcha ha aminorado en las últimas semanas después de las derrotas encajadas ante el Real Betis (2-1) y la Real Sociedad (3-5), un duelo en el que los catalanes llegaron a ponerse por delante en dos ocasiones y que se les escapó en una mala segunda mitad.

"El otro día contra la Real Sociedad no me gustó mucho la agresividad sin balón. El equipo llegó a portería rival muchas ocasiones, pero nos faltó agresividad. No somos este equipo. Mañana la necesitamos más que nunca y mostrar nuestra personalidad, muy necesario en el Cívitas Metropolitano", señaló el técnico de los 'gironins'.

Recuperar la solidez defensiva será otro de los objetivos del equipo en el Cívitas Metropolitano, donde no estarán los lesionados Ibrahima Kebé, Reinier Jesús y Borja García y son duda los tocados David López y Samuel Sáiz.

Sí estarán disponibles hombres como Yangel Herrera, que regresará a la medular, Ramón Terrats, Christian Stuani y Óscar Ureña, y también el centrocampista' Roro' Riquelme, cedido en el cuadro albirrojo por el Atlético de Madrid y que tratará de lucirse ante sus compañeros de pretemporada tras su gran gol ante la Real Sociedad.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones.

Atlético de madrid: oblak; molina, savic, giménez, reinildo; koke, witsel, saúl; correa, cunha y morata.

GIRONA: Juan Carlos; Arnau, Bueno, Bernardo, Juanpe, Miguel; Romeu, Herrera, Aleix García, Riquelme; y Castellanos.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano).

--ESTADIO: Cívitas Metropolitano.

--HORA: 16.15/Movistar LaLiga.

Europa Press