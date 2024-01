Atlético y Sevilla miden su ambición copera en el Metropolitano

Los rojiblancos reciben con confianza y lanzados en su fortín a unos hispalenses que necesitan un impulso con el pase a semifinales en juego

MADRID, 24 Ene. 2024 (Europa Press) -

El Atlético de Madrid y el Sevilla FC se enfrentan este jueves en los cuartos de final de la Copa del Rey 2023-2024, un duelo al que los rojiblancos llegan lanzados y con confianza tras deshacerse del Real Madrid en la ronda anterior y romper su mala dinámica fuera de casa, mientras que los hispalenses ven en el 'torneo del k.o.' el impulso necesario para sanarse y salir del pesimismo instaurado en la entidad, todo ello en un escenario inexpugnable.

El Cívitas Metropolitano (21.00 horas/Movistar+) examina el deseo copero de ambos conjuntos, con un Atlético de Madrid que, como en octavos ante su 'vecino' madrileño, estará apoyado por el aliento de su fortín, sinónimo de solidez y seguridad, con una imbatibilidad ya de 26 encuentros. Y es que este es uno de los grandes argumentos del conjunto rojiblanco como uno de los favoritos al título.

Tras cuatro derrotas ligueras consecutivas como visitante y caer por 5-3 en la Supercopa de España ante el Real Madrid, el Atlético le dio la vuelta a una situación urgente en el momento perfecto. De nuevo con los merengues enfrente, los colchoneros se tomaron la revancha en los octavos coperos, también en la prórroga (4-2), en lo que fue un clic en la ambición rojiblanca, aspirando a sus primeras semis en siete años.

Y es que los de Simeone fueron capaces de darle continuidad a ese trabajado y anhelado triunfo con su primera victoria fuera de casa en Los Cármenes (0-1), con el solitario tanto de Álvaro Morata. El ariete, autor de 19 tantos en lo que va de curso, y Antoine Griezmann -18 goles- son la mejor dupla de delanteros de toda Europa -han convertido el 55% de los goles del equipo (37 de 67)- y el segundo ingrediente en la receta del Atleti para avanzar a semifinales.

Un momento dulce del español y el galo que ha permitido a los colchoneros crecer en la parcela ofensiva, incluso con un juego más eléctrico y vistoso. Sin embargo, la contrapartida son los descuidos y la debilidad defensivas, atípicas con Simeone. Prueba de ello son las solo 9 porterías a cero en 29 partidos (32%), pero en el triunfo (0-1) de Granada podría haber sentado las bases de la recuperación de un aspecto fundamental para el técnico argentino.

No ayuda la irregularidad de jugadores como Witsel o Söyüncü, ni la lesión de Azpilicueta, ya con Javi Galán en la Real Sociedad. Sin embargo, Simeone ya podrá contar con Reinildo, presente en el último entrenamiento tras caer eliminado de la Copa África, sesión que no terminaron, por reparto de cargas, Hermoso y Griezmann. Así, repetirá con el once que venció al Real Madrid, con Saúl Ñíguez y sin Pablo Barrios.

El sevilla busca su antídoto en la copa

Partido de todo o nada más si cabe para el Sevilla, semifinalista por última vez en la 20-21, y ahora sin mucho más margen para poner la primera piedra de su recuperación. Y esta podría ser seguir vivo en la Copa del Rey, después de deshacerse del Getafe en octavos (1-3). Los sevillistas no terminan de arrancar con Quique Sánchez Flores en el banquillo -un triunfo liguero y dos en Copa en siete encuentros-, en su ansiada búsqueda de estabilidad tras seis técnicos en los últimos dos años.

Aunque es un partido envenenado, ya que la 'guerra' principal de los hipalenses, cuartos por la cola con 16 puntos 3 puntos de los últimos 18-, es LaLiga, por lo que la Copa nunca debe ser una distracción que les haga perder el foco, sino un incentivo anímico para solo mirar para arriba. Por ello, en el Metropolitano el Sevilla no solo se juega el billete a las semifinales, sino también su batalla contra el pesimismo en la entidad.

Los sevillistas, ya con Sánchez Flores en el banquillo, cayeron en el Metropolitano por 1-0 en un digno encuentro de los de Nervión. Su versión este jueves deberá ser similar, aunque más efectiva, algo para lo que será fundamental un acertado Isaac Romero, que ha caído de pie en el primer equipo. En dos partidos, convirtió un doblete en octavos de Copa y marcó el único gol en la estrepitosa derrota (5-1) en Montilivi.

El técnico madrileño rotó ante el Girona, por lo que el once será parecido al que presentó en Getafe, con la duda de su se decide por Nyland, que volvió esta semana a los entrenamientos, o por Dmitrovic en la portería. Marcao, Soumaré y Rakitic regresarán a la titularidad. Con todo, los hispalenses intentarán mejorar su dinámica como visitantes ante el Atleti, con solo un triunfo -en la ida de cuartos de Copa en 2018- desde 2008.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones:

Atlético de madrid: oblak; llorente, giménez, witsel, hermoso, lino; saúl, koke, de paul; griezmann y morata.

SEVILLA FC: Dmitrovic; Juanlu, Badé, Sergio Ramos, Marcao, Pedrosa; Soumaré, Rakitic, Suso; Ocampos y Romero.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C. Extremeño).

--ESTADIO: Cívitas Metropolitano.

--HORA: 21.00/Movistar+.