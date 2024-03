Previa del Barça Femení - Brann

El Barça recibe al Brann sin fiarse del 1-2 de Bergen

BARCELONA, 27 Mar. 2024 (Europa Press) -

El Barça Femení recibe este jueves al Brann, en un Estadi Johan Cruyff (18:45) que ha colgado el cartel de 'sin entradas', en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina, con el 1-2 de la ida en Bergen que da ventaja a unas 'culers' que, no obstante, no quieren fiarse ni relajarse en ningún momento en busca de vivir otras semifinales.

Las blaugranas aspiran a llegar a su cuarta final consecutiva y, de momento, están algo más cerca de otras 'semis'. No caen en una eliminatoria a doble partido desde la temporada 2017/18, en semifinales ante el Lyon y, con ese 1-2 de Bergen, el primer objetivo es alargar esa buena racha.

Eso sí, en el Asane Arena las cosas no salieron como pudieran haber salido. El Barça dominó pero fue de más a menos y se topó con una gran versión defensiva del Brann, con su portera Aurora Mikalsen siendo una figura tan clave como lo fue, en ataque, su gran estrella; la joven Signe Gaupset.

Las 'culers' dejaron abierto el cruce para sellar el pase en el Johan Cruyff pese a los goles de Caroline Graham Hansen y Salma Paralluelo, uno en cada parte. Pero el empate provisional del Brann, al borde del descanso, fue un claro aviso para las de Jonatan Giráldez, que bajaron enteros en el segundo tiempo pese a amarrar el triunfo.

"Espero un partido similar en cuanto a propuesta. El Brann intenta dominar los partidos y son a nivel defensivos un equipo valiente y agresivo, defiende hacia adelante. Lo más importante es clasificarse", apuntó el técnico blaugrana este miércoles en la previa del partido de vuelta.

Un Giráldez que rehuye de favoritismos. "Nunca les hago a las jugadoras el discurso de ser favoritas. Hablar de eso no te da puntos ni goles, lo que te los da es hacer bien las cosas que sabemos", añadió el técnico 'culer', que no dio pistas sobre el once inicial pero dejó claro que lo confeccionará sin pensar en que la lateral Ona Batlle está apercibida de sanción.

El Barça Femení no pierde un partido oficial como local en más de cinco años y, de seguir defendiendo su fortín, estaría en semifinales de la 'Champions' por sexta ocasión consecutiva. En cambio, el Brann está en su segunda campaña en la elite continental y, aunque pierda, habrá firmado su mejor actuación.

Las blaugranas llegan muy bien a la cita, con posibilidad de recuperar efectivos y, de no ser así, con las disponibles en un gran estado de forma tras ganar el pasado fin de semana al Real Madrid femenino (0-3) y dejar casi sentenciada la Liga F, con 12 puntos de margen sobre las blancas. Así que el Barça Femení puede ir con todo a por esta 'Champions' y el Brann es el siguiente escollo.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones.

BARÇA FEMENÍ: Cata Coll; Bronze, Paredes, Engen, Batlle; Walsh, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí; Graham Hansen, Salma Paralluelo y Mariona Caldentey.

BRANN: Mikalsen; Stenevik, Ostenstad, Tynnilä; Kvamme, Kielland, Haugland, Lund; Engesvik, Gaupset; y Crummer.

--ÁRBITRA: Ivana Martincic (CRO).

--ESTADIO: Estadi Johan Cruyff.

--HORA: 18:45/DAZN y TV3.