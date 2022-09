Previa del Bayer Leverkusen - Atlético de Madrid

El Atlético busca afianzar su momento para el derbi

Los rojiblancos quieren su segunda victoria en la fase de grupos de la 'Champions' en su visita a un Bayer Leverkusen en crisis

MADRID, 12 Sep. 2022 (Europa Press) -

El Atlético de Madrid tratará de encarrilar su andadura en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2022-2023 con una segunda victoria este martes (21.00 horas) en el BayArena, donde le espera un Bayer Leverkusen alemán que no atraviesa un momento demasiado bueno en la actualidad.

El conjunto colchonero sacó con mucho sufrimiento su estreno en la 'Champions' ante el rocoso Oporto, ante el que, tal y como reconoció su entrenador, Diego Pablo Simeone, no jugó un buen partido, solventado al final en el minuto 101 por un gol de Antoine Griezmann que acabó con dos años de espera sin ganar ante su afición en la máxima competición continental.

Con esa tranquilidad de tener ya tres puntos y ante el teórico rival directo por la primera plaza, el equipo madrileño viaja a Alemania, un país donde nunca esperan comodidades en lo futbolístico a sus visitantes, en busca de sumar una nueva victoria que le empiece a dar esa necesaria regularidad que necesitan los del 'Cholo', que el fin de semana tienen un derbi importante en el Cívitas Metropolitano.

De momento, el Atlético se plantará en el BayArena animado por su buen momento, reflejado en tres triunfos y un empate en sus últimos cuatro encuentros, con mención especial para el del pasado sábado ante el Celta, al que goleó por 4-1 en casa en lo que fue seguramente su choque más completo hasta el momento de la temporada.

Y además lo hizo con rotaciones en su once y reservando a jugadores que deberían ser de la partida desde el inicio este martes ante el alicaído Leverkusen. El capitán Koke Resurrección sólo jugó la segunda parte, mientras que el portugués Joao Feliz lo hizo la última media hora.

Tanto el centrocampista como el delantero se perfilan titulares en Alemania en un once donde Simeone deberá repetir seguramente la zaga que jugó ante los de Eduardo Coudet ya que no han podido viajar a Alemania no José María Giménez, ausente ya ante el equipo vigués, ni Stefan Savic, que sigue lesionado desde el 21 de agosto.

Mario Hermoso formará junto a Axel Witsel y Reinildo Mandava en busca de seguir manteniendo el buen nivel defensivo y proteger una portería donde se espera el retorno de Jan Oblak. El esloveno no jugó finalmente ante el Celta por el golpe sufrido en San Sebastián, pero ha entrado en la lista. Nahuel Molina y Marcos Llorente optan a ser el carrilero derecho y Yannick Carrasco y Saúl Ñíguez, que vuelve al escenario donde sufrió un traumatismo que casi le hace perder un riñón en 2015, ocupar el izquierdo.

En el medio, el 'Cholo', que tiene la baja de Thomas Lemar, podría insistir con Geoffrey Kondogbia, flanqueado por Koke y por un Rodrigo de Paul que está animado por su gol liguero, mientras que arriba todo hace indicar que serán los habituales Morata y Joao Felix, aunque Ángel Correa está pidiendo más minutos.

El bayer vive un mal arranque y sufre atrás

Enfrente, un Bayer Leverkusen que atraviesa un momento opuesto al de su visitante. El conjunto germano, tras su óptima anterior campaña, ha empezado muy mal esta y marcha penúltimo en la Bundesliga con cuatro puntos de 18 posibles, además de ser eliminado ya de la Copa por el SV Elversberg de la Tercera División.

La vuelta a la Liga de Campeones tampoco le sonrió al conjunto que entrena el suizo Gérard Seoane, que perdió ante el Brujas por 1-0, por lo que acude con muchas necesidades. Además, tiene bajas importantes como el talentoso Florian Wirtz, el centrocampista argentino Exequiel Palaciones o un veterano como Karim Bellarabi, y mucha debilidad defensiva. Sus mayores amenazas será el delantero checo Patrick Schick y el extremo inglés Callum Hudson-Odoi.

"Tenemos que ser aún más consistentes en ambas áreas y debe haber una determinación total. Tenemos que ser decididos y hacerles frente porque una de las grandes bazas del Atlético es que es muy difícil hacerles ocasiones. Son muy compactos, sólidos como una roca, así que tenemos que ser pacientes y aprovechar nuestras oportunidades", señaló Gérard Seoane en rueda de prensa.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones.

BAYER LEVERKUSEN: Hradecky; Kossounou, Tah, Hincapie, Bakker; Aránguiz, Andrich; Frimpong, Diaby, Hudson-Odoi; y Schick.

Atlético de madrid: oblak; hermoso, witsel, reinildo; molina, de paul, kondogbia, koke, carrasco; joao felix y morata.

--ÁRBITRO: Michael Oliver (ING).

--ESTADIO: BayArena.

--HORA: 21.00/Movistar Liga Campeones.