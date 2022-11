Previa del Bélgica - Canadá

La Bélgica de ensueño se las ve con la pujante Canadá

MADRID, 22 Nov. 2022 (Europa Press) -

La selección de Bélgica abre el Mundial ante Canadá (20.00) en un duelo del Grupo F en el que los 'Diables Rouges' intentarán demostrar su superioridad, con la gran última oportunidad de su generación dorada, ante unos canadienses que cuentan con estrellas emergentes capaces de dar la sorpresa.

Una Bélgica de ensueño que fue tercera en la pasada cita mundialista de Rusia 2018 sabe que está ante la última llamada para su, quizá, mejor generación de la historia. Muchos de sus integrantes no acudirán a otro Mundial y, con la calidad que hay en el grupo, deben ser considerados como serios aspirantes a luchar por todo.

Pero en un Mundial que ya ha dado sorpresas, como la derrota de Argentina ante Arabia Saudí, Bélgica no puede relajarse ni regalar un ápice de sudor y entrega. Y es que enfrente, Canadá, llega con todo a ganar y nada que perder y con un recuperado Alphonso Davies como general de su policía montada.

El lateral izquierdo, quizá extremo en su selección, del Bayern de Múnich es la gran referencia de Canadá y también su gran esperanza. Así que fue un alivio para los norteamericanos escuchar a su seleccionador, John Herdman, asegurar que Davies estaba bien tras notar molestias musculares 15 días atrás.

Davies podrá jugar y acompañar en un once todavía desconocido en su mayoría a nombres que sí empiezan a despuntar en Europa, como los delanteros Jonathan David (9 goles con el Lille en la Ligue 1) y Cyle Larin, que busca labrarse un nombre en el Brujas belga.

Más notoriedad, casi infinita, tienen los jugadores de Bélgica. Algunos de ellos, como los centrales Toby Alderweireld y Jan Vertonghen, están en su ocaso y saben que se despedirán de las grandes citas en Catar. Otros, como Eden Hazard o Romelu Lukaku, están cercanos a esa situación.

Todos ellos forman, no obstante, la mejor generación. Pero no lo haría de no contar con una dupla que vale su peso en oro; el portero del Real Madrid Thibaut Courtois y el mediapunta del Manchester City Kevin De Bruyne. Sin duda, de lo que hagan ambos dependerá mucho el porvenir de esta Bélgica que busca la final y mejorar así ese meritorio tercer puesto del último Mundial.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones.

BÉLGICA: Thibaut Courtois; Zeno Debast, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen; Thomas Meunier, Youri Tielemans, Axel Witsel, Yannick Carrasco; Kevin De Bruyne, Loïs Openda y Eden Hazard.

CANADÁ: Milan Borjan; Alistair Johnston, Steven Vitória, Kamal Miller, Sam Adekugbe; Tajon Buchanan, Stephen Eustaquio, Atiba Hutchinson, Alphonso Davies; Cyle Larin y Jonathan David.

--ÁRBITRO: Janny Sikazwe (ZAM).

--ESTADIO: Estadio Áhmad bin Ali.

--HORA: 20.00 hora peninsular/Gol Mundial.

Europa Press