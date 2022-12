Previa del Brasil - Corea del Sur

Neymar regresa para buscar los cuartos

Corea del Sur examina a la pentacampeona en octavos del Mundial

MADRID, 4 Dic. 2022 (Europa Press) -

La selecci√≥n de Brasil, ya con Neymar disponible pero tocada por las √ļltimas lesiones en el equipo, afronta este lunes en el Estadio 974 (20.00 horas/Gol Mundial y Movistar+) los octavos de final del Mundial de Catar dispuesta a evitar sustos ante Corea del Sur, que busca hacer historia en su primer partido oficial ante la 'canarinha'.

El astro del Paris Saint-Germain, que se lesion√≥ en el debut mundialista ante Serbia, se ha recuperado de un esguince en los ligamentos del tobillo derecho y llegar√° a tiempo para las eliminatorias, tal y como confirm√≥ en rueda de prensa Tite. "S√≠, estar√°. Entrenar√° y estar√° en el partido", se√Īal√≥ de manera contundente el seleccionador brasile√Īo.

La √ļnica incertidumbre es si el atacante arrancar√° en el once o esperar√° su oportunidad en el banquillo, como parece m√°s l√≥gico. Una buena noticia en una semana complicada para Brasil por las lesiones del delantero Gabriel Jesus y del lateral del Sevilla Alex Telles, que ya no volver√°n a jugar en el torneo, y por las molestias en la cadera de Alex Sandro, que no estar√° disponible este lunes. A cambio, Danilo est√° ya listo.

Este ser√° el panorama para iniciar los cruces de un torneo en el que Camer√ļn, con un tanto de Vincent Aboubakar (1-0), evit√≥ en el Grupo G el pleno del combinado sudamericano, que rot√≥ en la tercera y definitiva jornada -nueve cambios respecto al partido anterior- y puso fin a una racha de 17 partidos sin perder en fase de grupos.

A pesar de todo, consigui√≥ terminar primero gracias a sus victorias ante Serbia (2-0), con doblete de Richarlison -que se cruzar√° con su compa√Īero en el Tottenham Heung-Min Son-, y Suiza (1-0), con un tanto salvador de Casemiro en el minuto 83. Ahora, no quiere sorpresas en su primer choque de eliminaci√≥n directa, donde aspira a lograr un billete para citarse con el vencedor del duelo entre Jap√≥n y Croacia.

Enfrente, la Rep√ļblica de Corea llega a la hist√≥rica cita reforzada por su clasificaci√≥n in extremis para octavos. Despu√©s de remontar a Portugal en su √ļltimo partido (2-1), los 'Tigres de Asia' se agruparon en el c√≠rculo central para ver por el m√≥vil los √ļltimos minutos del otro encuentro del Grupo H, y estallaron de j√ļbilo al ver c√≥mo se consumaba su pase, por goles anotados, a pesar de la victoria de Uruguay sobre Ghana (2-0).

Previamente, los de Paulo Bento hab√≠an empatado en su estreno ante los charr√ļas (0-0) y sucumbido ante los africanos (2-3), dos contratiempos que esperan superar en su tercera ocasi√≥n en octavos de un Mundial; en 2002, en 'su' Copa del Mundo, rozaron la gesta llegando hasta semifinales, y en Sud√°frica 2010 Uruguay cort√≥ su camino.

Ser√° la primera vez que brasile√Īos y surcoreanos se vean las caras en un torneo oficial, despu√©s de cinco amistosos con un balance de cuatro victorias y una derrota para la 'canarinha'. En el √ļltimo de ellos, hace solo seis meses, el cuadro 'verde-amarelo' gole√≥ a los asi√°ticos (1-5).

Ficha técnica.

--posibles alineaciones.

BRASIL: Alisson; Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá, Fred; Vinícius, Raphinha e Richarlison.

COREA DEL SUR: Seung-Gyu Kim; Moon-Hwan Kim, Jin-Su Kim, Min-Jae Kim, Young-Gwon Kim; Woo-Young Jung, Inbeom Hwang, Woo-Young Jeong; Kang-In Lee, Heung-Min Son y Gue-Sung Cho.

--√ĀRBITRO: Cl√©ment Turpin (FRA).

--estadio: 974.

--HORA: 20.00/Gol Mundial y Movistar+.

Europa Press