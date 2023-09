El Atlético mide su euforia en un 'cómodo' Sadar

Los rojiblancos llegan pletóricos tras el triunfo en el derbi y quieren alargar su buen momento ante Osasuna, uno de sus rivales favoritos

MADRID, 27 Sep. 2023 (Europa Press) -

El Atlético de Madrid visita este jueves (21.30 horas) al CA Osasuna en la séptima jornada de LaLiga EA Sports 2023-2024, un duelo al que los rojiblancos llegan espoleados y con un alto nivel de euforia tras imponerse con contundencia al Real Madrid en el derbi, mientras que el conjunto navarro, sin ganar en el último mes, necesita un golpe de efecto en su feudo, donde sin embargo solo ha ganado 2 de los últimos 10 enfrentamientos directos.

Después de la rotunda derrota (3-0) en Mestalla y del doloroso empate (1-1) en el último segundo ante la Lazio en Champions, los rojiblancos necesitaban una plácida victoria en un partido de la altura de un derbi. Los pupilos de Simeone estuvieron excelentes en una de sus mejores versiones del curso, muy efectivos, con las ideas claras, y ahondando en los fatídicos errores defensivos y desconexiones merengues, para imponerse con claridad (3-1) en el duelo en el Metropolitano.

La victoria sobre el Real Madrid permitió alargar la buena racha colchonera en el Metropolitano, donde encadena ya 11 triunfos, pero este jueves visita un feudo con el que también vive un gran idilio. Y es que el Atleti ha logrado 8 victorias, 5 de ellas consecutivas (con un marcador acumulado de 15-1), en sus últimas 10 visitas a El Sadar, un recinto que ya es 'cómodo' para los del 'Cholo', convertidos ya en una 'bestia negra' para Osasuna.

Con un partido menos y después de enderezar su rumbo en el derbi, los rojiblancos son quintos en la tabla con 10 puntos (3V, 1E y 1D), por lo que esperan hacer bueno el triunfo ante el Real Madrid sumando otros tres puntos que les permitan recortar distancia con los líderes y coger velocidad de crucero.

Para ello, es clave mejorar los datos fuera de casa porque, aunque en Pamplona su rendimiento es positivo, la irregularidad ha sido la nota dominante en las últimas salidas de los colchoneros. Y es que solo suman un triunfo, aplastante por 0-7 en Vallecas, en los últimos siete encuentros como visitante en todas las competiciones.

Sin embargo, su mejor momento en la competición coincide con una enfermería rojiblanca a rebosar con los lesionados Reinildo, Barrios, Lemar, Rodrigo de Paul, Caglar Söyüncü, Ángel Correa y Memphis Depay. Así, el 'Cholo' se verá obligado a hacer pocas rotaciones e incluir a Witsel o Giménez en una defensa que presentaría a Azpilicueta como central junto a Hermoso.

No hay dudas en el carril izquierdo, donde ya se ha asentado un Samu Lino que firmó una sobresaliente actuación frente al Real Madrid, y que es el favorito de Simeone para suplir la salida de Yannick Carrasco. Ante las bajas en la medular, en El Sadar repetirían Koke, Marcos Llorente y Saúl Ñíguez, con unos entonados Álvaro Morata y Antoine Griezmann en ataque.

Osasuna quiere evitar la zona peligrosa ante su 'bestia negra'

Por su parte, Osasuna sigue sin carburar en un inicio doméstico irregular con solo dos triunfos -ante Celta (0-2) y Valencia (1-2)- ambos lejos de El Sadar, que este curso no es el fortín que los navarros esperaban, con tres derrotas y un empate como triste balance en casa en lo que va de curso en todas las competiciones.

Y es que el varapalo ante el Brujas belga que les dejó fuera de la Conference League a finales de agosto golpeó con dureza a un equipo ilusionado con la nueva temporada. Desde entonces, dos derrotas frente a Barça (1-2) y Getafe (3-2) y un gris empate a cero contra el Sevilla en casa como antecedente previo a la visita del Atlético de Madrid a Pamplona.

La afición 'rojilla' tendrá un rol primordial para que su equipo recupere esa solidez y ese carácter que identificó a los navarros el curso pasado. Sin tanta eficacia ni las ideas tan claras, los de Jagoba Arrasate necesitan reencontrarse con su versión más aguerrida y contundente, para empezar a construir la remontada en la tabla a base de triunfos. Los navarros marchan decimosegundos con solo 7 puntos de 24 posibles.

Arrasate confirmó en la previa que pondrá a su mejor once ante los rojiblancos, por lo que no se esperan cambios radicales en el once. Moncayola regresó a la convocatoria, aunque apunta al banquillo, por lo que Brasanac y Unai García son las únicas bajas. Además, Moi Gómez será de la partida tras descansar contra el Sevilla, en un ataque junto a Budimir y 'Chimy' Ávila. Areso, Kike Barja o Rubén García también esperan su turno.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones:

CA OSASUNA: Aitor Fernández; Rubén Peña, Catena, David García, Juan Cruz; Muñoz, Torró, Oroz; 'Chimy' Ávila, Budimir y Moi Gómez.

Atlético de madrid: oblak; molina, azpilicueta, giménez, hermoso, lino; llorente, koke, saúl; morata y griezmann.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano).

--ESTADIO: El Sadar.

--hora: 21.30/dazn.