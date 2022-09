Previa del Celtic - Real Madrid

El campeón inicia la defensa europea en Celtic Park

El Real Madrid busca la primera victoria en el Grupo F ante un Celtic también en buen momento

MADRID, 5 Sep. 2022 (Europa Press) -

El Real Madrid inicia este martes en Celtic Park (21.00 horas/Movistar Liga de Campeones) la defensa de su corona de campe√≥n de la Liga de Campeones, en una primera jornada de la fase de grupos en la que da la bienvenida a un Celtic que retorna a la m√°xima competici√≥n continental tras cinco a√Īos sin pisarla.

Las épicas noches del Bernabéu de la pasada temporada volvieron a demostrar que no hay imposibles para el club blanco, abonado a históricas remontadas ante los grandes equipos del continente y que el pasado 28 de mayo levantó al cielo de París su decimocuarta 'Orejona'. Ahora, fruto de su ambición desmedida, abre el camino de la 'Decimoquinta'.

Para ello, Carlo Ancelotti apenas ha tocado algunas piezas y ha suplido la marcha de figuras hist√≥ricas como Marcelo, Casemiro, Gareth Bale o Isco Alarc√≥n con el f√≠sico de hombres como Antonio R√ľdiger y sobre todo Aur√©lien Tchouam√©ni; que ha sorprendido por su facilidad para asumir el rol de Casemiro.

Con Thibaut Courtois como seguro bajo palos, Luka Modric y Toni Kroos en la tareas de creación y la eficacia de Vinicius, autor del gol de la 'Decimocuarta', y Karim Benzema, máximo anotador de la pasada edición con 15 tantos, el cuadro blanco asume el favoritismo de un Grupo F en el que, además del Celtic, le esperan el RB Leipzig y Shakhtar Donetsk.

El preparador italiano parece que apostar√° por su once de gala con la √ļnica duda de si da relevo al brasile√Īo Rodrygo Goes, que firm√≥ el 2-1 definitivo ante el Real Betis, para devolver a la titularidad al uruguayo Fede Valverde y devolver al once al alem√°n a Toni Kroos, suplente el pasado s√°bado ante el Betis. R√ľdiger, por su poderoso f√≠sico y juego √°ereo, podr√≠a ser novedad en la defensa.

De momento, los de Chamart√≠n se han llevado todos los puntos en juego en el arranque de LaLiga Santander, cuatro victorias -ante Betis, Espanyol (1-3), Celta (1-4) y Almer√≠a (1-2)- que le mantienen l√≠der en solitario de la competici√≥n. Su √ļnico borr√≥n: ha encajado en cada uno de sus compromisos hasta el momento.

El celtic ha empezado también fuerte

Enfrente, el Celtic de Glasgow regresa a la 'Champions' cinco a√Īos despu√©s, tras disputarla por √ļltima vez en la temporada 2017-18, cuando no pas√≥ de la fase de grupos tras ganar un √ļnico partido, al Anderlecht en Bruselas (0-3).

Acostumbrado a su dominio en la liga escocesa, donde ha ganado cinco de los seis √ļltimos campeonatos -una racha solo interrumpida en 2021 por el Rangers-, en Europa deja entrever sus costuras, aunque este a√Īo le ha acompa√Īado la fortuna de evitar las rondas previas por la exclusi√≥n del f√ļtbol ruso.

Ahora, acude a la cita ante el campe√≥n avalado por sus seis triunfos en otros tantos partidos en la competici√≥n dom√©stica -con 29 goles a favor y solo uno en contra-, el √ļltimo de ellos ante su eterno rival, el Rangers (4-0), el pasado fin de semana. Su victoria tambi√©n en la Copa de la Liga dejan a los cat√≥licos con un balance perfecto en este inicio de curso.

Sin grandes estrellas y con la baja del defensa sueco Carl Starfelt y la duda del delantero japonés Kyogo Furuhashi, los de Ange Postecoglou se encomiendan en ataque al portugués Jota y al israelí Liel Abada, mientras que atrás confiarán en el veterano portero Joe Hart, todo en un duelo en el que contarán con el aliento de Celtic Park, territorio aun por conquistar para el Real Madrid.

Solo en una ocasi√≥n visit√≥ el equipo madridista el estadio escoc√©s para enfrentarse al Celtic, en el lejano 1980, y se llev√≥ para la capital espa√Īola un 2-0 en contra que logr√≥ neutralizar al calor del Bernab√©u (3-0), en una de esas noches que han forjado la leyenda del rey de Europa.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones:

CELTIC: Hart; Juranovic, Carter-Vickers, Jenz, Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Abada, Furuhashi y Jota.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, R√ľdiger, Alaba; Kroos, Tchouam√©ni, Modric; Valverde, Benzema y Vinicius.

--√ĀRBITRO: Sandro Sch√§rer (SUI).

--ESTADIO: Celtic Park.

--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.