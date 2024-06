Previa del Chequia-Turquía

Guler desea seguir creciendo en la EURO

Turquía defenderá el segundo puesto y el cruce de octavos ante la necesidad checa

Turquía defenderá este miércoles (21:00 horas) la segunda plaza del grupo F y el pase para los octavos de final de la Eurocopa contra una República Checa necesitada en el tercer y último encuentro de la fase de grupos, y con la confianza de que su figura emergente, el jugador del Real Madrid Arda Guler, siga 'creciendo'.

Segunda con tres puntos, Turquía tiene las matemáticas de su lado para lograr la clasificación ante una Chequia, con uno, a la que sólo le vale el triunfo si no quiere apearse del trofeo continental. Para ello, los de Vincenzo Montella deberán olvidar el borrón (3-0) contra Portugal en una tarde aciaga que Guler vio casi toda desde el banquillo.

Los turcos tendrán el billete para octavos como segunda si no pierden contra Chequia, aunque quedarían terceros, y podrían no pasar de fase, si pierden y Georgia no vence a Portugal. La peor cábala es concluir cuarta si caen y Georgia gana a los pupilos de Roberto Martínez.

Por su parte, Chequia superará la fase de grupos como segunda si gana a Turquía; tercera sin el pase garantizado si empata y Georgia no gana; y quedará eliminada aunque acabe tercera por delante del conjunto de Willy Sagnol.

El balance de los precedentes es parejo, pues en los once enfrentamientos directos ambas selecciones se han impuesto en cinco ocasiones y la restante acabó en igualada. No obstante, en las Eurocopas de 2008 y 2016, Turquía salió vencedora.

La igualada checa contra Georgia (1-1) y, sobre todo, la imagen mostrada en el segundo tiempo han alimentado la moral de los de Ivan Hasek, quien no podrá contar contra los turcos con el máximo goleador de la historia, Patrik Schick. El mando lo tomará el capitán Tomas Soucek en el medio del campo.

Enfrente, el factor desequilibrante puede ser el talento del madridista Arda Guler, un funambulista del balón que, a pesar de su juventud -tan sólo 19 años-, ya es el ídolo de la hinchada otomana y desea seguir creciendo en la EURO.

Ficha técnica.

--alineaciones posibles.

CHEQUIA: Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Barak, Provod, Doudera; Hlozek y Lingr.

TURQUÍA: Bayindir; Muldur, Demiral, Ayhan, Kadioglu; Yuksek, Çalhanoglu; Kahveci, Guler, Yildiz; y Yilmaz.

--ÁRBITRO: Istvan Kovacs (Rum).

--ESTADIO: Volksparkstadion.

--HORA: 21:00 (La2/Teledeporte).

