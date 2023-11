España inicia en Limassol el 'cómodo' cierre de año

La selección visita a la colista Chipre sin margen a la relajación si quiere ser cabeza de serie en el sorteo de la EURO 2024

MADRID, 15 Nov. 2023 (Europa Press) -

La selección española masculina de fútbol iniciará este jueves el cierre del esperanzador año 2023 con una visita (18.00 horas/La 1) a la modesta Chipre, colista de su grupo de la fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania del año que viene y frente a la que espera tener una tarde lo más plácida posible.

El combinado nacional ya está en la recta final de un 2023 que empezó con dudas y que quiere acabar del mejor modo posible antes de tomarse un 'largo' descanso hasta marzo del año que viene cuando comenzarán los exámenes finales de cara a estar la EURO. La 'Roja' ya está clasificada para la cita y el objetivo ahora es ganar estos dos partidos para acabar primera y entrar en el bombo de los principales cabezas de serie del sorteo del próximo 2 de diciembre. De momento, hay empate a puntos con Escocia y sólo el 'average general' le da ventaja, aunque necesita los seis puntos porque sólo tendrán esta condición los cinco mejores primeros.

Desde su tropiezo en Glasgow a finales de marzo, con el añadido de no dejar su mejor imagen, el equipo de Luis de la Fuente ha ido creciendo en juego y sensaciones, conquistando por el camino el título de la Liga de Naciones y sacando su billete para el Campeonato de Europa. Cinco triunfos y un empate, ante Croacia en la final de la Liga de Naciones, con 18 goles a favor y tan sólo dos en contra, aderezan este buen momento de una selección que buscará no frenarse ante un rival al que no visita desde hace más de 25 años, un viaje entonces de infausto recuerdo.

Chipre firmó una de las victorias más recordadas en su historia futbolística al batir por 3-2 y acabar con el crédito en el banquillo de Javier Clemente. España ya se tomó la revancha de aquella derrota goleando 8-0 en la segunda vuelta, mientras que el mes pasado firmó un 6-0 en Granada donde quedó evidenciada la diferencia entre ambas selecciones.

De cara a este partido y el del domingo en Valladolid ante Georgia, De la Fuente ha vuelto a introducir novedades en su última lista del año con la llamada de cuatro debutantes, Alejandro Grimaldo, Aleix García, Rodrigo Riquelme y Alex Remiro, aunque de todos ellos, el que más opciones tiene de salir en el once inicial parece ser el lateral izquierdo del Bayer Leverkusen, que está en un gran estado de forma, pero habituado a jugar más de carrilero, y que podría tener su estreno por los problema físicos que arrastra José Luis Gayà, aunque el técnico aseguró que el valencianista está "disponible".

El técnico riojano también deberá buscar nuevo compañero en el centro de la zaga a Robin Le Normand por la baja del 'fijo' Aymeric Laporte. Por sus condiciones de zurdos dan en este sentido una teórica ventaja a Íñigo Martínez, que vuelve tras la derrota ante Escocia, y Pau Torres por delante de David García.

Chipre, colista sin puntos y sólo dos goles anotados

En el medio, parece casi inamovible la dupla que forman un Rodri Hernández que sigue en gran estado de forma y Mikel Merino, mientras que por delante ellos Gavi y Álvaro Morata se perfilan fijos también y habría que ver por qué apuesta el de Haro en los costados con la opción por la derecha del desborde y desparpajo de Lamine Yamal, ya un tormento para la defensa chipriota en el último enfrentamiento, y de Mikel Oyarzabal por la izquierda.

Enfrente una Chipre con poco que perder ya que pase lo que pase será última de este Grupo A en el que le queda este único partido para intentar no acabar sin ningún punto en su casillero, reflejo de una fase de clasificación bastante pobre donde sólo tuvo opciones de sumar algo positivo en la visita de Georgia (1-2).

De hecho, el combinado chipriota que dirige Temur Ketsbaia está sumido en un mal momento desde hace más de un año cuando ganó en la Liga de Naciones a Grecia (1-0). Desde entonces, ha perdido sus siguientes ocho partidos oficiales, con sólo tres goles anotados y 30 encajados, y sus únicas alegrías ha sido un triunfo ante Israel (2-3) y un empate ante Armenia (2-2) en sendos amistosos.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones.

CHIPRE: Moll; Andreou, Karo, Gogic, Kyprianou, Correia; Kyriakou, Kousoulos, Charalambous; Kastanos y Kakoulli.

ESPAÑA: Simón; Carvajal, Le Normand, Martínez, Grimaldo; Rodri, Merino; Yamal, Gavi, Oyarzabal; y Morata.

--ÁRBITRO: Mykola Balakin (UCR).

--ESTADIO: Limassol Stadium.

--HORA: 18.00/La 1.