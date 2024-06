Previa del Croacia - Italia

Italia y Croacia se juegan seguir en la EURO

MADRID, 23 Jun. 2024 (Europa Press) -

Las selecciones de Italia y Croacia tienen este lunes (21.00) una final anticipada en el Red Bull Arena de Leipzig para seguir vivas en la Eurocopa 2024, en la última jornada del Grupo B, donde ambas están necesitadas de sumar para estar en octavos de final.

El 'grupo de la muerte' prometía emociones fuertes y, con España clasificada de manera matemática y como primera después de la segunda jornada, el sufrir le toca al resto. En cuanto a las cuentas, Italia lo tiene mejor que Croacia, ya que le vale el empate para ser segunda y por tanto avanzar a los cruces.

Con un sólo punto, la selección croata no depende de sí misma, con lo que primero tendrá que hacer los deberes de ganar y, después, esperar sobre todo que Albania no sea capaz de vencer a España en el otro encuentro de esta tercera y última jornada. Todo está abierto por tanto y, visto lo visto, no hay favorito de antemano.

Tanto Italia como Croacia han decepcionado hasta ahora en la cita alemana, aunque por otro lado también cabía esperar un camino sufrido para ambas. En los italianos se ha dejado notar el momento de transición, con Luciano Spalletti en su banquillo hace menos de un año, a pesar de que son los vigentes campeones de Europa.

Ausente en los dos últimos Mundiales, la 'Azzurri' sorprendió con ese título hace tres años en Wembley pero de momento Spalletti no ha sido capaz de imponer su sello en un equipo con mucha gente joven. Contra Albania jugó con fuego en su debut, encajando a los 23 segundos el gol más rápido del torneo, y contra España no estuvo a la altura, muy superada por los de Luis de la Fuente.

Nicolo Barella es quien asume galones en el centro del campo y Federico Chiesa es su mayor referente arriba, pero el equipo transalpino no ha funcionado como logró con Roberto Mancini llegando a los 37 partidos seguidos sin perder. El inesperado cambio de ciclo aún no ha dado frutos con un Spalletti que reconoció el trabajo que tienen pendiente tras la clara derrota ante España.

Con todo, los italianos tienen en su mano alargar la defensa del título y Croacia no las tiene todas consigo ni mucho menos. El equipo ajedrezado falló en la anterior Eurocopa, pero venía de jugar la final de la Liga de Naciones y alcanzar también la final del Mundial de 2018 y las semifinales de la Copa del Mundo de 2022.

Los de Zlatko Dalic se llevaron un duro baño de realidad ante España en el debut, un 3-0 contundente del que estuvieron cerca de olvidarse contra Albania. Sin embargo, un gol de Gjasula en el minuto 95 dejó a los croatas sin su primera victoria en Alemania y con esta situación de urgencia.

Así, los Luka Modric, Brozovic, Kovacic, Perisic y compañía, capaces de algunos de los episodios más épicos de los últimos torneos, confían en sacar algo más que garra para seguir vivos, experta en prórrogas y en salir de situaciones bastante complicadas. Sólo le vale la victoria a Croacia e Italia bien haría en no confiarse porque puede incluso ser última del grupo.

Ficha técnica:

--posibles alineaciones:

CROACIA: Livakovic; Stanisic, Šutalo, Erlic, Gvardiol; Modric, Kovacic; Pasalic, Sucic, Kramaric; Budimir.

ITALIA: Donnarumma; Darmian, Bastoni, Calafiori, Di Lorenzo; Cristante, Jorginho; Barella, Pellegrini, Chiesa; Retegui.

--ÁRBITRO: Danny Makkelie (NED).

--ESTADIO: Red Bull Arena.

--hora: 21.00.

Europa Press