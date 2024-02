El Barça recibe al Getafe con ganas de más remontada

Los blaugranas quieren presionar a Girona y Madrid a costa de un 'Geta' contra el que empataron en el Coliseum

BARCELONA, 23 Feb. 2024 (Europa Press) -

El FC Barcelona recibe este sábado al Getafe CF en el Estadi Olímpic Lluís Companys (16.15), en la jornada 26 de LaLiga EA Sports, con la intención de doblegar a unos 'azulones' contra los que empataron en el Coliseum en la jornada inaugural de esta Liga en la que, si quieren seguir en la lucha, deben ganar sí o sí para intentar alargar la remontada de la última jornada.

El Barça de Xavi recortó 3 puntos al Girona FC, segundo en la tabla y al que tienen a 2 puntos, y también recortó 2 puntos al líder Real Madrid, que tiene ahora a 8 unidades. Un buen mordisco al que quieren dar continuidad y, para ello, deben empezar por ganar al Getafe, que está jugando muy bien esta campaña, en casa.

La inauguración de esta competición se saldó con 0-0 para Getafe y Barça en el Coliseum, el 13 de agosto de 2023. Queda lejos, pero ahí pudo empezar a perder la corona liguera el Barça y, ahora, si ganan en Montjuïc, presionarán a Girona y Madrid para intentar que pinchen y recuperar la segunda plaza a sus vecinos del norte y acercarse más al liderato, en manos del eterno rival.

Quizá, ni ganando, suceda esto y no haya más avances en la remontada a la que quieren abonarse en Can Barça, pero ganar es obligatorio para soñar con ello. LaLiga está muy pintada de blanco, pero se han visto remontadas en temporadas anteriores y el Barça, que no acostumbra a protagonizarlas, quiere hacerlo.

Sin Liga de Campeones la siguiente semana, y pese a venir de jugar el miércoles un exigente duelo en Nápoles (1-1) en la ida de los octavos de final, el equipo blaugrana no necesita rotar con imperiosidad y, de hecho, el técnico, Xavi Hernández, aseguró en la previa que pocos cambios haría respecto a su once inicial.

En el Barça empiezan a ver destellos de una mejora en el juego, por bien que duren pocos minutos y no un partido entero. Pero ese pinchazo del Real Madrid ante el Rayo Vallecano, y ver al Girona a menos de un partido de distancia, anima a unos blaugranas que juegan antes que sus rivales y saben que podrían dormir, muchas jornadas después, siendo segundos en la tabla.

Más allá del empate en el Stadio Diego Armando Maradona, con un juego del Barça ofensivo, con buena presión alta y tras pérdida y mejor organización defensiva, el equipo debe trasladar esos brotes verdes al césped y lograr que arraiguen. Porque un solo tiro a puerta recibido fue gol.

En LaLiga EA Sports vienen, no obstante, de ganar al Celta (1-2) en una salida complicada ante un equipo que ya lucha con uñas y dientes por la permanencia. Previamente, eso sí, no pasaron del empate ante el Granada (3-3) en casa y, obvio, están obligados a no volver a pinchar ante su afición si no quieren perder del todo el tren que lleva a la cabeza de la tabla.

Será duda hasta última hora la presencia de Ferran Torres, ya cerca de su recuperación, aunque parece que Xavi optaría por darle más margen para ponerse a tono. Las bajas seguras que tendrá Xavi en esta ocasión son las de Alejandro Balde, Gavi y Marcos Alonso, en una enfermería que va perdiendo pacientes.

Con Vitor Roque como posible alternativa ofensiva a un Robert Lewandowski que lleva cinco goles en los últimos cuatro partidos, sea de inicio o de refresco para dar aire al veterano delantero polaco, y con el central Pau Cubarsí y el extremo Raphinha como hombres con más números para formar parte del once inicial si hay cambios, el Barça sabe que va teniendo fondo de armario y que debe ir puliendo detalles sin demora.

Delante tendrá a un Getafe a cuyo entrenador, José Bordalás, elogió Xavi en la comparecencia previa al choque. Aseguró, el técnico egarense del Barça, que los equipos de Bordalás no son defensivos y que sí son agresivos pero en el mejor de los conceptos, además de destacar de su colega que sabe sacar el mejor rendimiento a sus jugadores. Elogios bien recogidos y celebrados por un Bordalás que acude al feudo 'culer' sin presión ni miedo.

El 'Geta' quiere volver a sumar ante el Barça pero no tiene necesidad alguna, no urgente, de hacerlo. Su objetivo es la permanencia y, con 34 puntos y en su décima posición actual en la tabla, están cerca de lograrlo de forma matemática. Así que pueden intentar asaltar Montjuïc sin esa presión de la que huye el técnico 'azulón'. Saben que tienen armas para hacerlo y quieren ponerlas en liza.

Los madrileños, que acuden a Barceloa con la única baja segura de Mauro Arambarri y las dudas de Fabrizio Angileri y Jordi Martín, vienen de empatar en Villarreal (1-1), de ganar al Celta (3-2) y de igualar en el Benito Villamarín (1-1) para enlazar tres jornadas seguidas puntuando. Y quieren que el Lluís Companys se una a esa lista.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Cancelo; De Jong, Pedri, Gündogan; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

GETAFE CF: Soria; Djené, Alderete, Gastón, Diego Rico; Carmona, Maksimovic, Luis Milla, Greenwood; Mayoral y Mata.

--ÁRBITRO: Muñiz Ruiz (C. Gallego).

--ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys.

--HORA: 16.15/Movistar LaLiga TV.