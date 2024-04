Previa del FC Barcelona - Paris Saint-Germain

El Barça, a apropiarse la magia olímpica de Montjuïc ante el PSG

Los blaugranas parten con ventaja (2-3) en busca de su primera 'semi' en cinco temporadas

BARCELONA, 15 Abr. 2024 (Europa Press) -

El FC Barcelona recibe este martes al Paris Saint-Germain en el Estadi Olímpic Lluís Companys (21.00) en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, con el resultado favorable de la ida (2-3) en París para intentar, junto a la magia olímpica de Barcelona '92 y de Montjuïc, superar a unos parisino que tendrán esa magia el próximo verano y que llegan dispuestos a darle la vuelta a la tortilla.

París ha vivido ya dos Juegos Olímpicos de verano (1900 y 1924) y vivirá los terceros este año, pero la magia olímpica de Montjuïc sigue viva y más en el estadio que albergó las grandes citas, el mismo en el que el Barça confía en hacer bueno ese gran resultado de la ida para firmar, en su mejor temporada en 'Champions' de los últimos tiempos, una nueva semifinal.

Son cuatro las últimas temporadas en las que el Barça no ha logrado llegar a 'semis' y esperan que esta campaña, cinco después, sea la buena. De momento, el buen partido de la ida permite soñar. Y también ver que el grupo lleva unos tres meses sin conocer la derrota y que, por fin, club, entorno y afición van a una.

¿Peligro de relajación? Con este Barça, nunca se sabe. Mirar atrás hace recordar Liverpool o Roma. Aunque entonces, sobre todo en el cruce con el Liverpool, en las semifinales de 20019, el Barça perdonó el 4-0 en el Camp Nou en las botas de Ousmane Dembélé, que ahora vuelve a 'casa' (la alquilada) con la camiseta del PSG y con la parroquia blaugrana ofendida por la celebración de su gol en el Parc des Princes.

El Barça deberá demostrar que aprende de los errores del pasado. Si Xavi vuelve a dar con la tecla y puede anular de nuevo a Kylian Mbappé, buena parte del trabajo estará hecho. Pero no todo. El Barça no puede pensar que está en semifinales porque los goles fuera de casa ya no valen doble y, con esta normativa, un simple 0-1 galo lleva el cruce a la prórroga.

Tras ganar en Cádiz con un golazo de João Félix (0-1) y un claro equipo B, el Barça cogió aire. Cumplió con su trabajo y Xavi, entre sancionados --Iñigo Martínez, João Cancelo y Robert Lewandowski-- y lesionados --Gavi y Alejandro Balde--, pudo rotar y dejar fresco al equipo, ya que no jugaron por decisión técnica Ronald Araujo o Ilkay Gündogan y Raphinha apenas jugó los últimos 10 minutos.

Así que los blaugranas llegan frescos a esta cita, que se perderán Andreas Christensen y Sergi Roberto por sanción, además de los lesionados de larga duración. En el PSG sigue siendo baja Presnel Kimpembe pero Luis Enrique Martínez tendrá a un equipo más fuerte respecto al de la ida.

El técnico blaugrana, que en la previa de este duelo se mostró "plenamente convencido" de que su equipo iba a darle la vuelta al 2-3 y que no especularía nada, recupera a Achraf Hakimi (sancionado en la ida) y tiene ya en plena forma al rápido extremo Barcola, que junto a Dembélé y Mbappé formarán casi seguro una tripleta ofensiva de aúpa. Nueva prueba para Araujo, Cubarsí (se salió en París) y compañía.

"El ambiente en Montjuïc tiene que ser como el del Camp Nou, una caldera, necesitamos a la afición. Habrá momentos difíciles, habrá momentos donde el PSG nos hará sufrir como en la ida", avisó el técnico blaugrana, Xavi Hernández, en la previa. El de Terrassa, sin presión alguna tras su ya lejano anuncio de adiós en diferido, quiere irse por todo lo alto. Y, de momento, lograr la primera semifinal de 'Champions' en cinco años ayudaría. Que Montjuïc haga su magia.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo; De Jong, Gündogan, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

Paris saint-germain: donnarumma; hakimi, marquinhos, hernández, mendes; zaïre-emery, vitinha, fabián; dembéle, mbappé y barcola.

--ÁRBITRO: István Kovács (RUM).

--ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys.

--HORA: 21.00/Movistar+ Liga de Campeones.