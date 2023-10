El Barça acude en Oporto al examen final

Los 'culers' se miden en Do Dragão al colíder y gran rival del grupo

BARCELONA, 3 Oct. 2023 (Europa Press) -

El FC Barcelona visita este miércoles al FC Porto en el Estádio do Dragão (21.00), en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, en la salida más complicada en este Grupo H para los de Xavi Hernández, que deberán pasar un tempranero examen final con el objetivo de salir, cuanto menos, colíderes.

Ni Shakhtar Donetsk ni Royal Antwerp deberían, en teoría, ser rivales para Oporto y Barça en este Grupo H. De momento, tras la disputa de la primera jornada, 'dragones' y 'culers' son colíderes tras ganar al Shakthar (1-3) y al Amberes (5-0), respectivamente.

Un buen arranque de campeonato que ahora deber√° tener continuidad. El Bar√ßa sabe, ya que as√≠ lo confirm√≥ el t√©cnico blaugrana tras superar en la √ļltima jornada de LaLiga EA Sports al Sevilla FC, que un empate en Oporto podr√≠a ser hasta bueno ya que el Bar√ßa depender√≠a de s√≠ mismo y de Montju√Įc para buscar un posible liderato directo.

No obstante, viniendo de dos eliminaciones seguidas en esta fase de grupos, el Barça no puede, ni debe, especular. Ganar a domicilio a tu rival más fuerte puede servir de catapulta. A nivel emocional, en cuanto a coger tranquilidad y un primer colchón de puntos de seguridad. Pero, sobre todo, para poder enviar un mensaje de fuerza al resto de rivales.

Eso sí, no estarán en el Estádio do Dragão ni Frenkie De Jong, Raphinha ni Pedri, lesionados todos y ausentes ya en la victoria por la mínima ante el Sevilla FC, con autogol de Sergio Ramos, en el triunfo liguero del viernes pasado. En cambio, sí estará y en el once inicial, salvo sorpresa, un João Félix que pasó por las categorías inferiores del Porto, que se fue al rival Benfica y ahora regresa como uno de los faros 'culers'.

Con un João Félix en plena racha, con 3 goles y 2 asistencias en sus primeros 6 partidos como blaugrana, este Barça está cada vez más rodado y cerca de la versión que debería permitirles pasar, sin problema, esta fase de grupos. El luso aporta verticalidad, regate, magia y gol y, como su compatriota João Cancelo, han caído ambos de pie en este Barça de Xavi.

Pero este FC Porto de Sérgio Conceição quiere pelear de tu a tu con el Barça de Xavi. "Vamos a entrar en el partido pensando que podemos y que debemos ganar. Con confianza. El respeto que tenemos por el adversario no tiene que limitarnos", aseguró el técnico luso en la previa del partido.

Un duelo para el que no podr√° contar con los centrales Iv√°n Marcano ni Pepe --dos veteranos de 36 y 40 a√Īos-- ni con el lateral Zaidu, y en el que sobre todo echar√° de menos al delantero centro brasile√Īo Evanilson, con problemas de rodilla y que no pudo debutar ante el Shakhtar. Y, tampoco, con el exblaugrana Nico Gonz√°lez, que no llegar√° a tiempo y no se medir√° a sus excompa√Īeros.

El √ļltimo enfrentamiento entre Oporto y Bar√ßa fue en la final de la Supercopa de Europa 2011, con victoria catalana por 2-0 por los goles de Leo Messi y Cesc F√†bregas. En 'Champions', el √ļltimo precedente es m√°s lejano, de la temporada 1999/2000, en la segunda fase de grupos y dos triunfos blaugranas; 4-2 en Barcelona y 0-2 en Oporto.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones.

FC PORTO: Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, David Carmo, Wendell; Varela, Eustáquio; Galeno, Iván Jaime, Pepê; y Taremi.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Jo√£o Cancelo, Ara√ļjo, Kound√©, Balde; Oriol Romeu, G√ľndogan, Gavi; Ferran Torres, Lewandowski y Jo√£o F√©lix.

--ESTADIO: Est√°dio do Drag√£o.

--√ĀRBITRO: Anthony Taylor (ING).

--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.