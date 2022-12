Previa del Francia - Marruecos

Francia y Marruecos examinan su sueño en una cita histórica

Los galos quieren repetir final y confirmar su favoritismo ante una Marruecos revelación que buscará seguir sorprendiendo

MADRID, 13 Dic. 2022 (Europa Press) -

Francia y Marruecos se enfrentan este miércoles (20.00 horas) en la segunda semifinal del Mundial de Catar, una cita histórica en la que los galos, vigentes campeones, buscarán regresar a la final cuatro años después encomendados a unos Kylian Mbappé y Antoine Griezmann determinantes, mientras los 'Leones del Atlas' ambicionan la primera final de su historia, con el cartel de revelación del torneo y el apoyo de todo un continente.

Hace 24 años que una vigente campeona no repite en la final del Mundial. Fue en 1998, cuando Brasil, que levantó el trofeo en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, alcanzó el partido por el título en el torneo celebrado en Francia cuatro años después. Se cruzó con el combinado galo -con Didier Deschamps en sus filas-, ante el que cayó (0-3), con goles de Zinedine Zidane, Emmanuel Petit y Marcel Desailly.

Pero Francia, como vigente campeona, también deberá lidiar con otra 'maldición' y revalidar el título logrado en Rusia 2018, algo que no ocurre desde que lo lograra Brasil en 1962. Pero el combinado entrenado por Deschamps ha demostrado que vino a Catar 'en serio', jugando con mucha determinación y confianza en su modelo e idea para ir subiendo escalones hacia la gloria mundial.

Incluso cuando no hace su mejor encuentro, el conjunto galo vence. Así ocurrió en los cuartos de final ante Inglaterra, uno de los duelos más destacados del torneo entre dos de las máximas favoritas. Los franceses se impusieron (1-2) gracias a los tantos de Aurelien Tchouameni, en la primera mitad, y de Olivier Giroud -cuatro goles en el torneo-, después del empate de Harry Kane de penalti. El delantero inglés pudo volver a igualar desde los once metros en la recta final, pero erró, confirmando que la fortuna también estuvo del lado galo.

Como a lo largo de todo el torneo, Francia exhibirá su poderoso talento ofensivo, encabezado por un Kylian Mbappé que no tuvo su mejor tarde ante Inglaterra pero que sigue en lo más alto en la tabla de goleadores con cinco tantos. Su estilo elegante a la vez que punzante y potente será un dolor de cabeza para el lateral croata Josip Juranovic. La estrella del PSG tendrá como fiel escudero a un omnipresente Griezmann, temporizador y creador del juego francés, en su versión más solidaria y comprometida con el grupo.

"Estamos en semifinales, ya es un buen Mundial. No hay secretos; se necesitan muchas cosas: la calidad de los jugadores, la fuerza colectiva, el estado de ánimo y aguantar un poco en los partidos para hacer que se inclinen de nuestro lado. Para mí, la palabra clave es adaptarse", analizó Deschamps en la previa de un duelo para el que no tiene ninguna baja, y podrá alinear su 'once' tipo, con hasta cuatro delanteros y la sujeción de Tchouameni y Adrien Rabiot.

Marruecos quiere "poner a áfrica en la cima del mundo"

Precisamente, el único borrón francés del actual torneo fue ante un combinado africano -la derrota (1-0) ante Túnez- como el antecedente más reciente. Sin embargo, los duelos oficiales entre Francia y Marruecos son inexistentes; el último precedente fue un amistoso en 2007 que terminó 2-2 en suelo francés. Ahora, en Catar, los africanos tienen la oportunidad de hacer realidad su sueño mundialista y seguir derribando puertas, a solo un encuentro de jugar su primera final en una Copa del Mundo.

Y es que estas semifinales son mucho más que un partido de fútbol para los marroquíes. "Queremos hacer historia y poner a África en la cima del mundo. Si nos conformáramos con estar en semifinales, mucha gente estaría de acuerdo, pero yo no", aseguró el seleccionador marroquí, Walid Regragui, artífice del productivo a la vez que correoso y sólido modelo que le convierten en el combinado revelación.

Este le funcionó ante España y mucho más ante Portugal, a la que sí consiguieron ganar (1-0) en los cuartos, con un testarazo de Youssef En-Nesyri. Un gol que convertía a Marruecos en la primera selección africana de la historia en acceder a las semifinales de un Mundial. Sus dos centrales titulares, Nayef Aguerd y Romain Saïss, son sus principales dudas, así como tampoco parece que Noussair Mazraoui no estará en el lateral izquierdo.

No obstante, solo han recibido un gol -en propia- en todo el torneo, por lo que la amenazante delantera francesa será un examen de mucho nivel. Regragui si contará con su fiel 'soldado' Sofyan Amrabat como pivote, capaz de dominar grandes espacios con su poderío físico. La posible limitación técnica la suple el talentoso Azzedine Ounahi, en un 'once' en el que también estarán las balas Sofiane Boufal y Hakim Ziyech.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones:

FRANCIA: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot, Griezmann; Dembélé, Mbappé y Giroud.

MARRUECOS: Bono; Hakimi, El Yamiq, Aboukhlal y Attiat-Allah; Amrabat, Ounahi, Amallah; Boufal, En-Nesyri y Ziyech.

--ÁRBITRO: César Ramos (MEX).

--ESTADIO: Al Bayt Stadium.

--HORA: 20.00/La1, Gol Mundial y Movistar+.

