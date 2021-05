Previa del Granada - Real Madrid

El Real Madrid no quiere desviarse del camino

El conjunto madridista visita a un Granada más liberado en busca de mantener sus opciones al título

MADRID, 12 May. 2021 (Europa Press) -

El Real Madrid querrá seguir con todas las opciones intactas en la carrera por el título liguero y quedarse como principal rival del Atlético de Madrid tras el tropiezo del FC Barcelona con un triunfo este jueves en el Nuevo Los Cármenes (22.00 horas) ante un Granada más liberado de presión.

A la espera de lo que haga el líder ante la Real Sociedad, el actual campeón sabe que no puede fallar a falta de tres jornadas si quiere seguir aspirando a defender su trono. Tras no aprovechar su oportunidad el pasado domingo en su duelo directo con el Sevilla, los madridistas intentarán seguir tirando de su calidad y su carácter para volver a la senda de la victoria, aunque su rival ya ha dejado claro que no regala nada.

El 13 veces campeón de Europa está con los mismos problemas para sacar triunfos que el resto de candidatos y sabe que necesita olvidar polémicas, el cansancio y las continuas bajas para centrarse en sacar los nueve puntos, el único camino que puede darle opciones al título, siempre y cuando su vecino lo permita.

De momento, su primera final es en el Nuevo Los Cármenes, donde la pasada campaña sacó adelante un encuentro idéntico para dar un paso más hacia su trigesimocuarta Liga. También se midió a los de Diego Martínez a falta de tres jornadas y, con mucho trabajo, se llevó los tres puntos tras imponerse 1-2.

Zinédine Zidane llega con los conocidos problemas de las bajas, una sangría que no le da respiro y que le hace viajar a Granada con tan sólo cuatro teóricos defensas natos. Marcelo no entró en la lista finalmente y el técnico francés sólo tendrá a Odriozola, que se ha recuperado a tiempo de sus molestias musculares, Militao, Nacho y el canterano Miguel Gutiérrez.

Salvo sorpresa en forma de cambio de sistema o con la entrada de Valverde en el lateral, este cuarteto debería conformar la defensa madridista en el Nuevo Los Cármenes donde no parece que vayan a tener respiro ni Kroos ni Modric junto a Casemiro pese a su enorme desgaste acumulado.

La cuestión está si Zidane apostará por el 4-3-3 o querrá dar más fuerza con la entrada de un cuarto centrocampista, con Valverde por delante de Isco o el canterano Blanco. Si finalmente se decanta por un trío ofensivo, Asensio, que mejoró al equipo con su entrada, podría ser la novedad junto a un Hazard que tuvo pocos minutos ante el Sevilla para acompañar a Benzema.

El granada apura sus opciones de la séptima plaza

Por su parte, el Granada afronta el duelo con la dura derrota ante el Betis del pasado lunes, pero todavía con ciertas opciones de pelear por la séptima plaza de la clasificación, en poder del Villarreal, al que tiene a siete puntos.

El conjunto nazarí sabe que todo pasa seguramente por volver a sorprender a un candidato al título como hicieron con su victoria en el Camp Nou, un éxito al que no pudieron dar continuidad con dos derrotas seguidas que ponen muy complicado repetir presencia europea.

De todos modos, los jugadores de Diego Martínez, que han firmado un curso sobresaliente, incluidos los históricos cuartos de final de la Liga Europa, se han ganado el derecho a disfrutar y reciben al Real Madrid sin una excesiva presión que les puede añadir más peligro todavía.

El técnico gallego 'rivaliza' en bajas con Zidane ya que en el Villamarín perdió a Montoro y también sufrieron problemas físicos Yangel Herrera y Domingos Duarte, cuya participación es dudosa, mientras que en la previa del partido conoció que Víctor Díaz no podrá jugar tras dar positivo por COVID-19.

Además, Roberto Soldado sigue sancionado y Kenedy, Milla, Neva y el madridista Vallejo tampoco estarán por lesión. Sí recuperará a Rui Silva bajo palos, quien también se perdió el choque del Villamarín por una elongación en el aductor izquierdo, aunque podría mantener a Aarón Escandell.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones.

GRANADA: Aarón; Foulquier, Germán, Duarte, Quini; Eteki, Gonalons, Fede Vico; Machís, Puertas y Jorge Molina.

REAL MADRID: Courtois; Odriozola, Militao, Nacho, Miguel Gutiérrez; Valverde, Casemiro, Modric, Kroos; Asensio y Benzema.

--ÁRBITRO: Jesús Gil Manzano (C.Extremeño).

--ESTADIO: Nuevo Los Cármenes.

--HORA: 22.00/Movistar LaLiga.

Europa Press