Previa del Inglaterra-Eslovenia

Bellingham frente al muro Oblak en la 'final' por los octavos

La estrella blanca pretende recuperar el favoritismo de Inglaterra contra una Eslovenia que sueña con la sorpresa para alcanzar el cruce

MADRID, 24 Jun. 2024 (Europa Press) -

Inglaterra se aferra a Jude Belligham y al oportunismo de Harry Kane para confirmar el liderato y su pase para los octavos de final de la Eurocopa de Alemania contra la invicta Eslovenia de Jan Oblak, que ambiciona la sorpresa para alcanzar el cruce en la tercera y última jornada (21:00 horas) en Colonia del grupo C.

Para Inglaterra, líder con 4 puntos tras el empate (1-1) frente a Dinamarca, las cuentas son claras: un triunfo o un empate le sitúan en la siguiente fase. También se clasificará para los octavos este lunes, al menos como mejor tercera, si Albania no vence a España. Igualmente, si no pierde ante Eslovenia o Dinamarca no vence a Serbia.

Los británicos serían primeros del grupo si derrotan a Eslovenia o si empatan y Dinamarca no gana. Si Inglaterra empata y Dinamarca gana se decidirá el primer y segundo puesto en función de la diferencia general de goles, los goles a favor, los puntos disciplinarios y la fase de clasificación.

Por su parte, Eslovenia, igualada con los daneses en la segunda plaza con dos puntos, sueña con una victoria que le dé el billete para el cruce. Sería primera si gana y Dinamarca no lo hace. Si ambas triunfan o empatan se iría al desempate en función de los criterios anteriores, u ocuparían el tercer y cuarto puesto si pierden.

Al margen de la calculadora, los pupilos de Gareth Southgate deben despejar las dudas que ha alimentado el juego de una de las favoritas, a priori, al título continental. "Tenemos que subir el nivel. Hemos de analizar a fondo las dos actuaciones hasta ahora y encontrar soluciones. Sabemos y queremos que el nivel sea más alto", admitió el seleccionador inglés.

El fútbol de Inglaterra es un espejo del de una de sus jugadores franquicia, Jude Bellingham, quien ha exhibido una versión mucho más gris que la que hizo añicos los pronósticos sobre el curso de su debut en el Real Madrid y que, tras el doblete Liga y 'Champions', puede redondear con el trofeo de la EURO.

Enfrente, la sólida Eslovenia de Jan Oblak, que no conoce la derrota en sus últimos ocho encuentros, quiere restañar el regusto amargo que le provocó el postrero tanto serbio del exmadridista Jovic y complicó su futuro en Alemania. "Inglaterra es clara favorita, pero también lo eran los daneses y los serbios", advirtió su seleccionador, Matjaz Kek, confiado ante la 'final' por los octavos.

La clave podría estar en el acierto del ariete del Leipzig alemán Benjamin Sesko, y en la presencia del meta del Atlético de Madrid Jan Oblak, quien, junto a Timi Elsnik y Adam Gnezda Cerin, arrastra molestias físicas, pero Kek confía en poder alinearlo para seguir soñando en esta EURO.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones.

INGLATERRA: Pickford; Walker, Stones, Guehi, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Foden, Gordon; y Kane.

ESLOVENIA: Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Horvat; Sporar y Sesko.

--ÁRBITRO: Clement Turpin (FRA).

--ESTADIO: Cologne Stadium.

--HORA: 21:00 (La1).

Europa Press