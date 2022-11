Previa del Japón - España

España no quiere sustos en su camino a octavos

La selección española se mide a Japón en busca de una victoria que le garantice el pase como primera

MADRID, 30 Nov. 2022 (Europa Press) -

La selección española de fútbol buscará este jueves (20.00 horas/La 1) sellar sin agobios ni sustos su billete para los octavos de final del Mundial de Catar sumando su segunda victoria del torneo ante una Japón mucho más obligada, que le permita además garantizarse el primer puesto.

Tras su victoria ante Costa Rica y su empate ante Alemania, España necesita sólo un punto para estar entre las 16 mejores de esta Copa del Mundo, aunque eso dejaría el liderato del Grupo E todavía con posibilidades para el combinado costarricense si es capaz de dar la campanada ante la tetracampeona del mundo. La 'Roja' incluso podría pasar con una derrota, pero eso ya la dejaría en manos tanto de los 'ticos' como de los germanos, con estos últimos necesitando enjugar la gran diferencia de goles respecto a la tricampeona de Europa.

De todos modos, y visto lo que está sucediendo en esta cita, el equipo que dirige Luis Enrique Martínez no querrá especular y depender únicamente de sí misma, sin mirar tampoco el rival que le tocaría en liza y que conocería antes de su partido ya que el Grupo F se cierra horas antes.

La campeona del mundo de 2010 parte teóricamente como favorita ante una Japón que se complicó sus opciones después de haber hecho lo más difícil, remontar y derrotar a Alemania en su estreno. Sin embargo, el revés ante Costa Rica la obliga a tomar riesgos y a salir a por el triunfo que le garantiza el pase sin tener que estar pendiente del otro partido.

La única que puede ser algo precavida es una España a la que esta característica no encaja con la filosofía que transmite su seleccionador. La selección española no jugará con el resultado y saldrá seguramente decidida a imponerse a un rival que ya ha dejado claro que no permite relajaciones ni concesiones, pero que con espacios puede ser más débil para el juego de la 'Roja'.

El combinado asiático pondrá seguramente mucha intensidad, aunque está por ver si presiona arriba desde el inicio o prefiere resguardarse algo más cerca de su portería. Ante un ritmo presumiblemente alto, Luis Enrique podría optar por modificar algo más su once de lo que lo hizo el pasado domingo ante Alemania donde hubo bastante desgaste.

Una de las principales dudas es la de si jugará Sergio Busquets. El capitán está apercibido de perderse los octavos y podría caerse del once para adelantar ahí a un Rodri Hernández que ha rayado a buen nivel de central. Esta opción dejaría un hueco en el centro de la zaga para Eric García o Pau Torres, mientras que los laterales podrían volver a cambiar con las entradas de César Azpilicueta y Alejandro Balde.

En el medio, Pedri parece indiscutible y Koke podría tener su oportunidad para dar algo de aire a un Gavi que sufrió un golpe en la rodilla ante los de Hansi Flick, pero que no reviste importancia, y la parte delantera podría también verse muy modificada. Álvaro Morata, tras su gol ante Alemania, podría recuperar la titularidad y en los costados el técnico asturiano podría manejar sus numerosas opciones que entrada, con Pablo Sarabia con posibilidades de entrar de inicio.

España se verá las caras con una Japón ante la que únicamente se ha medido una vez en su historia, hace más de dos décadas, en 2001, y en un amistoso saldado con victoria por 1-0. Sin embargo, varios jugadores como Pedri, Asensio, Eric García, Dani Olmo, Pau Torres o Unai Simón ya saben de lo incómodo que puede resultar por la experiencia del año pasado en los Juegos de Tokio.

Los dos combinados se cruzaron en semifinales y solo un gol del jugador del Real Madrid en la prórroga acabó con la resistencia de la anfitriona, que en aquel equipo Sub-23 tenía hasta a diez futbolistas del actual, entre ellos los veteranos Yoshida y Sakai, y más jóvenes como Kubo, Endo, Doan, Maeda, Itakura o Soma, además del actual seleccionador, Hajime Moriyasu.

Este debe decidir si opta por la defensa de cuatro más habitual y busca más influencia por los lados con tres centrales, algo a lo que puede ayudar la recuperación de Tomisayu, ausente ante Costa Rica. En cambio, Endo, pieza clave en el medio, y el veterano Sakai, que no jugó el último partido, son seria duda para un once al que el realista Kubo podría volver también Maeda por Asano.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones.

JAPÓN: Sonda; Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Kamada, Endo, Morita; Kubo, Asano y Soma.

ESPAÑA: Unai Simón; Azpilicueta, Rodri, Laporte, Balde; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata y Sarabia.

--ÁRBITRO: Victor Gomes (SUD).

--ESTADIO: Khalifa Internacional.

--HORA: 20.00/La 1-Gol Mundial-Movistar+.

Europa Press